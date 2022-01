Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Händler erwarten den Bericht zu den US-Verbraucherpreisen, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) werde am Mittwoch flach gehandelt, nachdem der Ausbruchsversuch über den Bereich bei 1,1374 gescheitert sei. Der Widerstand hat seit Ende November mehrere Angriffe abgewehrt, doch die Käufer scheinen nicht nachzulassen, so die Experten von XTB. Ein Tagesschlusskurs über 1,1374 würde das technische Bild deutlich verändern. Solange ein nachhaltiger Durchbruch ausbleibe, könnte die breite Seitwärtsphase, die seit fast zwei Monaten anhalte, fortgesetzt werden, während unterhalb des lokalen Tiefs (1,1272) der Verkaufsdruck deutlich zunehmen könnte.Der DE30 (ISIN EU0009652759 / WKN 965275) habe sich am Mittwoch - ähnlich wie der US500 - von dem im vorbörslichen Handel erreichten Wochenhoch zurückgezogen und sei dabei unter die 16.000er-Marke gefallen. Da heute Nacht im Stundenchart das lokale Hoch (16.002 Punkte) durchbrochen worden sei, könnte der Rückgang eine Korrektur im neuen Aufwärtstrend darstellen. Die bullische Struktur führe zur Annahme, dass das Allzeithoch bald getestet werden könnte. Vor genau einer Woche sei es wenige Punkte darunter zu einer Umkehr gekommen - das Shooting Star habe eine viertägige Korrektur ausgelöst. (12.01.2022/ac/a/m)