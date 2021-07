Die Zentralbanken würden die Wirtschaft weiterhin mit niedrigen kurzfristigen Zinsen unterstützen, trotz starkem Wirtschaftswachstum und "temporären" globalen Inflationstendenzen. Zu dieser Liquidität würden die enormen Sparvermögen kommen, die sich in der Krise angehäuft haben und zunehmend in die Aktienmärkte oder auch den Konsum fließen würden. Diese beiden Faktoren im Zusammenspiel mit der globalen Öffnung der Wirtschaft bleibe ein starker Rückhalt für die Wirtschaft. Sollten jedoch die Zentralbanken die Liquidität früher oder stärker als erwartet aus den Märkten abziehen, könnte dies zu größeren temporären Gewinnmitnahmen an den Renten- und Aktienmärkten führen.



Nach langen Jahren mit niedriger Inflation würden die Analysten in den kommenden Jahren eher eine Normalisierung auf leicht höherem Niveau erwarten. Für die Wirtschaft wäre dies positiv, nicht so für die jetzt schon arg strapazierten Sparer, die mit negativen Realzinsen zunehmen an Kaufkraft verlieren würden.



Die COVID-Krise habe vor allem die Staatshaushalte mit enormen Kosten belastet. Unklar sei, wie diese Kosten amortisiert werden könnten, ohne das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Dank der niedrigen Zinsen der letzten Jahre nehme die Zinslast vieler Staatshaushalte auch heute noch ab, die Haushaltsdefizite würden weiterhin stark ansteigen. Früher oder später bedeute dies höhere Abgaben und Steuern.



Angekündigte Wirtschaftsförderprogramme würden für die Wirtschaft und für Unternehmen einen guten Rückhalt bilden. Auf der anderen Seite hätten sich jüngst 130 Länder auf eine umfassende Steuerreform und die Einführung globaler Mindeststeuersätze für Großunternehmen geeinigt. Die zusätzlich erwarteten Steuerzahlungen von USD 150 Milliarden würden wohl zulasten der Aktionäre gehen. In den USA werde zudem ein strengeres Kartellrecht vor allem die Großkonzerne belasten.



Sehr zugenommen habe auch die Sektor-Rotation. Gemeint sei damit, dass sich die Anleger immer rascher neu positionieren würden, um von künftig erwarteten Trends zu profitieren. Die Analysten sähen Chancen bei Substanzwerten und selektiv auch bei zyklischen Wachstumswerten. Es sei also keine Frage zwischen Value oder Growth-Titeln. Primär sähen die Analysten jedoch Chancen bei qualitativ guten Unternehmen in Europa, die langfristig einen Mehrwert erzielen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell führen würden. Aufgrund der erwähnten Faktoren würden die Analysten weiter mit positiven Gewinnwarnungen rechnen, auch wenn diese etwas weniger stark ausfallen würden als in den letzten zwei Quartalen. Aktieninvestoren würden auch in Zukunft von dynamischem Unternehmertum, unabhängig von kurzfristigen Zyklen oder Marktkorrekturen profitieren. (13.07.2021/ac/a/m)







Vaduz (www.aktiencheck.de) - Dank der harten Einschränkungen der letzten Monate in Kombination mit breit ausgelegten Impfkampagnen sind die COVID-Fallzahlen jetzt in Europa und in Nordamerika deutlich gesunken, so Andreas Gilgen, Leiter Portfoliomanagement der Bank Alpinum.Die Wirtschaftsleistung habe sich nach einem global synchronisierten Stillstand im Frühjahr 2020 weitgehend erholt. In einzelnen Sektoren habe man sogar deutliche Überhitzungstendenzen beobachten können, die sich auch positiv in den Aktienkursen niedergeschlagen hätten.Nach den sehr starken Kursavancen an den Aktien- und Rohstoffmärkten über die letzten zwölf Monate stelle sich berechtigterweise die Frage, ob die Reise in diesem Tempo weitergehen könne und wo allenfalls die Gefahren größerer Kursrückschläge seien. Nachfolgend einige Faktoren, die die Analysten derzeit genau beobachten würden.