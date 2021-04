Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) schwächelt leicht und wird auf einem Niveau von 4.117 Punkten gehandelt, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) korrigiere am Dienstag einen Teil seines Aufwärtsimpulses, der gestern Vormittag eingeleitet worden sei, und rutsche wieder unter 1,19. Die Marke könne seit knapp einer Woche nicht nachhaltig zurückgewonnen werden. Solange das Paar jedoch nicht unter das gestrige Tief bei 1,1870 falle, bleibe der Trend, der Ende März begonnen habe, intakt. Das Basisszenario sei ein neuer Anstieg und ein Test des Aprilhochs bei 1,1927, während ein Schlusskurs unter der genannten Unterstützung den Trend umkehren würde.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde am Dienstag wenig verändert in der Nähe seines Allzeithochs gehandelt, wobei sich die Handelsspanne vorbörslich weiter verengt habe. Am Montag sei der Handel gedämpft gewesen, da der Index im Stundenchart viermal am Hoch vom Freitag bei 15.270 Punkten abgeprallt sei und sich die darauffolgenden Verluste begrenzt hätten. Kurstechnisch habe sich seit rund einer Woche wenig getan. Entscheidend sei jetzt die Reaktion am Widerstand bei 15.270 Punkten oder am Tief bei 15.225 Punkten. (13.04.2021/ac/a/m)