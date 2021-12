Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street setzten am Donnerstag vorbörslich ihre Aufwärtsbewegung fort, die gestern nach dem letzten Fed-Zinsentscheid für 2021 begann, obwohl die Zinsprognosen drei Anhebungen für 2022 signalisierten und Jerome Powell sich hawkisch geäußert hatte, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) sei am Donnerstag über die psychologische 1,13er-Marke geklettert und könne die Verluste dieser Woche, die gestern Abend kurzzeitig knapp 100 Pips betragen hätten, vollständig aufholen. Am Mittwoch habe sich das Paar von dem Rückgang kurz nach der FOMC-Entscheidung schnell erholen und die Sitzung mit einem Bullish-Engulfing schließen können. Die Erholung wirke ermutigend, stelle jedoch nur eine Korrektur im Abwärtstrend dar. Erst ein nachhaltiger Durchbruch über 1,1374 würde daran etwas ändern.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Donnerstag weiter zugelegt und das 61,8%-Retracement des vor drei Wochen begonnenen Abwärtsimpulses getestet. Der Bereich bei 15.760 Punkten stelle seit der Vorwoche für die Bullen die wichtigste Hürde dar, da diese trotz mehrfacher Tests nicht habe überwunden werden können. Ein Ausbruch könnte schnell mehr Aufwärtspotenzial freisetzen und das aktuell rund 4% entfernte Rekordhoch in den Fokus rücken lassen. (16.12.2021/ac/a/m)