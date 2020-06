In einem optimistischen Szenario ermögliche die unerwartet schnelle Verfügbarkeit eines wirksamen Impfstoffs die umfassende Wiedereröffnung der Wirtschaft, in der die Regierungen schnell zu Konjunkturprogrammen übergehen würden.



"Wir denken, dass die stärksten Einflussfaktoren für die wirtschaftliche Erholung die Entwicklung eines noch unbekannten Impfstoffs oder wirksamer Behandlungsmethoden sein werden, woraufhin die Regierungen einen Schwenk von einer Krisen-Risikobegrenzung hin zur Auflegung von Konjunkturprogrammen durchsetzen. Neben medizinischen Durchbrüchen werden politische Entscheidungen darüber bestimmen, in welcher möglichen Form die Erholung verläuft - ob es sich um ein V, ein U oder, aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten, um einen "Swoosh-Haken" handeln wird", so weiter Evan Brown.



"Selten wurden Investoren in so kurzer Zeit mit so vielen Veränderungen bei so zahlreichen treibenden Faktoren für Investitionsentscheidungen bombardiert. Für diejenigen, die in der Lage sind, die Folgen all dieser Veränderungen zu handhaben und möglichst emotionslos zu investieren, bieten sich potenziell grenzenlose Gelegenheiten. Unsere seit Langem bestehende "bullische" Haltung gegenüber chinesischen Wertpapieren hat weiter Bestand und die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsthemen in Anlageentscheidungen hat sich in der jüngsten Volatilitätsphase bewährt", ergänze Barry Gill, Head of Investments bei UBS AM.



Die Korrelation zwischen dem chinesischen Inlandsmarkt und anderen Aktienmärkten bleibe gering, das habe sich in dieser Krise erneut bestätigt. Da sich das Land den Anzeichen nach als eine der ersten Volkswirtschaften auf dem Weg der Erholung befinde und sein Aktienmarkt in den globalen Indizes weiterhin unterrepräsentiert sei, würden sich gute Gelegenheiten für Investoren ergeben.



Marktdaten zufolge hätten ESG-Indices wie der MSCI World SRI und der MSCI ACWI SRI ihre traditionellen Vergleichsindizes über drei und fünf Jahre um 10 Prozent übertroffen. Ersten Indikatoren zufolge habe sich dieser Trend in den vergangenen Monaten fortgesetzt und die von Anlegern gehaltenen nachhaltigen Unternehmen hätten einen Nachfrageschub verzeichnet. (23.06.2020/ac/a/m)







