"Auf kurze Sicht wird die Eurozone weiterhin unter hohen Energiepreisen infolge des Streits zwischen Russland und der NATO sowie unter der Abhängigkeit von globalen Lieferketten zu leiden haben. Doch sind diese Hindernisse erst einmal überwunden, dürfte Europa dank positiver fiskalpolitischer Impulse von einer möglicherweise vollständigen Erholung seiner Arbeitsmärkte profitieren", so Raphaël Gallardo.



Ein Engagement in hochwertigen Growth-Aktien mit Preissetzungsmacht sei angesichts der schwächelnden Konjunktur und der robusten Inflation durchaus sinnvoll. Doch die anhaltende Teuerung sowie die solide Verbraucherbilanz würden auch ein gewisses Exposure gegenüber zyklischen Sektoren wie Energie und Banken rechtfertigen - auch wenn die bevorstehende Phase eher ein defensives Aktienexposure nahelege.



Im Bereich der festverzinslichen Anlagen würden die Experten an ihrem defensiven Ansatz festhalten, den sie im Falle einer hartnäckigeren Inflation noch erweitern könnten. Die Wahrscheinlichkeit, das die Renditekurve steiler werde, wachse.



Was die Schwellenländer betreffe, so würden die Experten weiterhin in China investiert bleiben. Die Volksrepublik verfüge über den zweitgrößten Bestand an Growth-Aktien weltweit und richte derzeit ihre Politik neu aus, um die eigene Wirtschaft stärker zu unterstützen.



"Jahrelang richtete sich die US-Notenbank bei ihrer Geldpolitik nach dem Verhalten der Anleger. Nun ist es die Inflation, die die Entscheidungen der FED und künftig auch den Kurs der Europäischen Zentralbank bestimmt. Angesichts der aktuellen Inflation, die weitgehend von den Energiepreisen angetrieben wird, blicken wir unter Berücksichtigung der ESG-Dynamik mit erneutem Interesse auf den Sektor der fossilen Brennstoffe, ebenso wie auf den Bankensektor. Dieser könnte mit der Zeit davon profitieren, dass die Renditekurve steigt und steiler wird", so Frédéric Leroux.



Zwar würden sich die Aktienmärkte dieses Jahr wohl kaum so gut entwickeln wie in den Jahren 2020 und 2021 - doch es gebe einige positive Faktoren, die nicht außer Acht gelassen werden sollten. Die Zentralbanken würden alles in ihrer Macht stehende tun, um das Wachstum nicht zu gefährden. Sie würden sich nach Kräften bemühen, die Inflation in den Griff zu bekommen, ohne die Konjunktur zu bremsen. Die Realzinsen könnten daher für längere Zeit negativ bleiben. Viele Schwellenländer werde die geldpolitische Straffung in den USA nicht sonderlich hart treffen: Sie würden von den steigenden Rohstoffpreisen profitieren bzw. seien bereits im Begriff, ihre eigene Geldpolitik zu straffen. (25.01.2022/ac/a/m)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Das globale Wirtschaftswachstum dürfte sich in diesem Jahr von 5,5% (2021) auf 4,2% verlangsamen, so Raphaël Gallardo, Chief Economist, und Frédéric Leroux, Leiter des Cross Asset Team und Mitglied des Strategic Investment Committee bei Carmignac.In der ersten Jahreshälfte sei dabei mit einer abrupten Abkühlung zu rechnen. Die Gründe dafür seien die Omikron-Variante, die hohen Energiepreise sowie die Folgen der geldpolitischen Straffung in den Schwellenländern und im angelsächsischen Raum. Angesichts der stimulierenden Maßnahmen Chinas würden die Experten allerdings von einer weltweiten Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausgehen.China sehe sich vor allem mit drei spezifischen Wachstumshemmnissen konfrontiert: die steigenden Kosten seiner Zero-Covid-Strategie, der schrumpfende Immobiliensektor und der erwartete Rückgang bei den Exporten in Industrieländer. Von offizieller Seite habe es jedoch deutliche Signale für einen Umschwung hin zu einer expansiveren Geldpolitik gegeben. Nachdem seit Dezember erste Infrastrukturinvestitionen und Zinssenkungen zu verzeichnen gewesen seien, würden die Experten von einer weiteren Runde fiskalpolitischer Impulse und geldpolitischer Lockerungen nach der Tagung des Nationalen Volkskongresses im März ausgehen.