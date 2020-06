Dazu gehöre auch, dass die von US-Regierung und US-Notenbank beschlossenen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen der US-Wirtschaft einen deutlichen Rückhalt geben würden. "Zudem wird der amtierende Präsident alles in seiner Macht stehende unternehmen, um mit einer guten Stimmung am Aktienmarkt entsprechende Wahlkampfunterstützung zu erhalten", sage Gerlinger.



Auch Europa stehe noch stark unter dem Einfluss der Pandemie. "Die Industrie und damit auch die Aktienindices in Europa sind zyklisch ausgerichtet", so Gerlinger. "In der jüngsten Aktienmarktentwicklung in Europa ist schon sehr viel Optimismus, was eine wirtschaftliche Erholung angeht, eingepreist." Von einer solchen Erholung würden zyklische Branchen profitieren. "Trotz günstigerer Bewertung und der Tatsache, dass die zyklische Industrie von einem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren könnte, halten wir an einer Untergewichtung fest. Wir erwarten, dass die USA aus dieser Krise wirtschaftlich stärker hervorgehen als Europa", so Gerlinger.



Die Emerging Markets hätten sich in den vergangenen Wochen vergleichsweise gut geschlagen. In den Kursen scheinen viele negative Faktoren eingepreist zu sein, so die Experten von Moventum. In Südamerika mache sich die Pandemie derzeit stärker bemerkbar als in Asien - mit den entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft. "Grundsätzlich sehen wir die Emerging Markets als attraktiv bewertet an, zumal sie von der leichten Abschwächung des US-Dollars profitieren", sage Gerlinger. Asien biete dabei bessere Chancen als Südamerika.



Negativ sei dagegen der Ausblick für Japan: "Wir sehen den japanischen Aktienmarkt als unattraktiv an", sage Gerlinger. Die japanische Notenbank halte an ihrer expansiven Politik fest, die japanische Wirtschaft sei wieder einmal in die Rezession abgerutscht. Im Vergleich zum Vorjahr sei die japanische Volkswirtschaft im ersten Quartal um 3,4 Prozent geschrumpft. Neben der Pandemie würden die deutliche Mehrwertsteuererhöhung von acht auf zehn Prozent zum ersten Oktober 2019 lasten. (25.06.2020/ac/a/m)





Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Die Weltwirtschaft steht noch immer unter dem beherrschenden Einfluss der Pandemie, so die Experten von Moventum.Die einzelnen Wirtschaftsräume würden unterschiedlich mit den Folgen umgehen, was sich auch auf die Attraktivität der Märkte auswirke. "Wir sehen die USA weit vorne, Japan ganz hinten", sage Carsten Gerlinger, Vice President von Moventum AM.