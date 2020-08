(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze Marinomed Biotech-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Marinomed Biotech-Aktie:

102,00 EUR +6,25% (27.08.2020, 13:48)



ISIN Marinomed Biotech-Aktie:

ATMARINOMED6



WKN Marinomed Biotech-Aktie:

A2N9MM



Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MBG



Wien Ticker-Symbol Marinomed Biotech-Aktie:

MARI



Kurzprofil Marinomed Biotech AG:



Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für ihre Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: die Carragelose®-Plattform und die Technologieplattform Marinosolv®. Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Das Leitprodukt Budesolv befindet sich momentan in der pivotalen Phase-III-Zulassungsstudie. (27.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "kaufen"-Empfehlung für die Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: MBG, Wien Ticker-Symbol: MARI).Starkes Q2/H1 2020: Bedingt durch die Corona-Pandemie habe Marinomed eine große Nachfrage nach ihrem antiviralen Mittel Carragelose verzeichnet. So sei der Umsatz im ersten Halbjahr um deutliche 38% auf 2,28 Mio. Euro angestiegen, während im selben Vorjahreszeitraum ein Umsatz von 1,66 Mio. Euro erzielt worden sei. Dieser deutliche Zuwachs sei nahezu vollständig durch die Nachfrage nach Carragelose ausgelöst worden. Gleichzeitig habe sich der Materialaufwand von 1,11 Mio. Euro in H1 2019 auf 1,56 Mio. Euro in H1 2020 erhöht. Hinzugekommen seien Aufwendungen für F&E in Höhe von 2,17 Mio. Euro (H1 2019: 2,37 Mio. Euro) und Personalkosten auf Vorjahreszeitraumsniveau (2,02 Mio. Euro). Daraus resultiere ein Periodenergebnis von -3,23 Mio. Euro (Vorjahresperiode: -4,90 Mio. Euro). Basierend auf der großen Nachfrage nach Carragelose, die Ehmann auch für den Rest von 2020 und den Beginn von 2021 erwarte, habe er seine Umsatzprognosen für 2020e und 2021e angepasst. Der Analyst erwarte nun in 2020e einen Umsatz, inkl. sonstiger Erträge, von 7,6 Mio. Euro (vorher: 7,1 Mio. Euro). Marinomed arbeite mit Hochdruck daran, die hohe Nachfrage zu bedienen, die auch dadurch entstanden sei, dass Zellkulturassays hätten zeigen können, dass Carragelose auch gegen SARS-CoV-2 wirksam sei und die Schleimhautzellen vor Corona schützen könne.Budesolv Zulassung schreite voran: Marinomed erwarte, dass die Zulassung im H1 2021 erfolgen könne. Der Analyst rechne mit einer Erteilung der Zulassung und einem Marktstart in 2022e. Durch die erfolgreiche Phase III Studie sei die Marinosolv-Plattform technologisch validiert worden. Dies habe dazu geführt, dass internationale Interessenten aus der Pharmabranche und von Universitäten auf die Technologie aufmerksam geworden seien. Marinomed möchte das neu gewonnene Interesse nun hebeln, um langfristige Partnerschaften aufzubauen und dabei am Erfolg der Plattform wirtschaftlich teilzuhaben.Der Analyst erwarte, dass Carragelose und Marinomed durch die Pandemie mehr Visibilität generieren würden.Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt seine "kaufen"-Empfehlung für die Marinomed Biotech-Aktie und erhöht sein Kursziel auf 129,00 Euro (vorher: 125,00 Euro), was beim aktuellen Aktienkurs einem Upside von +29% entspricht. (Analyse vom 27.08.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen: