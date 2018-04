Börse Frankfurt-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

16,59 EUR -1,25% (04.04.2018, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs Marine Harvest-Aktie:

16,63 EUR -1,48% (04.04.2018, 14:26)



ISIN Marine Harvest-Aktie:

NO0003054108



WKN Marine Harvest-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Marine Harvest-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Marine Harvest ASA:



Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. (04.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marine Harvest-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Nahrungsmittelkonzerns Marine Harvest ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Während es bei den meisten Aktien weltweit mitunter deutlich nach unten gehe, zeige sich eine Branche relativ unbeeindruckt. Stattdessen sei es mit den Kursen der Lachs- und Fischfarmen weiter aufwärts gegangen. So notiere die Marine Harvest-Aktie nur knapp vier Prozent unter einem neuen 14-Jahreshoch.Erheblichen Rückenwind hätten die Papiere natürlich vor allem durch die Tatsache erhalten, dass die Lachspreise zuletzt wieder deutlich gestiegen seien. So hätten die durchschnittlichen Preise in der Vorwoche bei stattlichen 76,71 Norwegischen Kronen pro Kilo Lachs gelegen. Dies sei der höchste Stand seit Mai 2017. Gut möglich, dass bei Marine Harvest bald der Sprung über das bisherige 14-Jahreshoch bei 166,80 Kronen gelinge, aktuell notiere der Titel bei etwa 162 Kronen.Sowohl fundamental als auch charttechnisch sehe es für die Lachsfarmen also sehr gut aus. Investoren können daher weiter auf die Marine Harvest-Aktie (Stoppkurs: 13,10 Euro) setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2018)Börsenplätze Marine Harvest-Aktie: