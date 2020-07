Bonn (www.aktiencheck.de) - Durch die Produktionskürzungen der OPEC+ sowie die globale Konjunkturstabilisierung stieg der Preis der Rohölsorte Brent von seinem Jahrestief um mehr als 250 Prozent auf über 40 US-Dollar pro Barrel, so die Analysten von Postbank Research.



Allerdings würden die Margen von Ölraffinerien, die Rohöl einkaufen und es zu Treibstoff weiterverarbeiten würden, dadurch zunehmend unter Druck geraten. Denn die Nachfrage nach ihren Produkten erhole sich nur langsam und beschränke die Möglichkeiten der Raffinerien, ihre Verkaufspreise zu erhöhen. Obwohl die Nachfrage nach Diesel wieder 90 Prozent ihres Vorkrisenniveaus erreicht habe, liege sie für den Flugzeugkraftstoff Kerosin weiterhin lediglich bei 20 Prozent. Zwar dürfte die am Mittwoch bei dem OPEC-Treffen beschlossene Verringerung der Produktionskürzungen die Belastung der Raffinerien reduzieren; da das Coronavirus die USA - und daraus folgend die Nachfrage nach Ölderivaten - aber noch immer fest im Griff zu haben scheine, halte die Postbank Research speziell Investitionen in US-Raffinerien für hochriskant. (17.07.2020/ac/a/m)



