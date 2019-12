Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (06.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) weiterhin zu kaufen.Die Orderentwicklung habe sich im Laufe des Jahres 2019 negativ entwickelt und habe zur Guidance-Absenkung am 11.11.19 gezwungen, würden die Researcher zusammenfassen. Die ursprünglich erwarteten Erlösimpulse aus angestrebten Solar-Folgeorders hätten sich erneut verschoben. Erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme der ersten CIGS-Solarzellfertigungs-Linien würden die Aktienexperten Folge-Bestellungen bei den Schwaben erwarten, die erst 2021 spürbar umsatzwirksam würden. Der Ordervorrat sei jüngst auf EUR 128 Mio. (ggü. Vj.: -43%) gesunken und reiche nominell für die Guidance-Erfüllung. Für das Q4/2019 zeige sich der Vorstand - erst jüngst auf dem EKF in Frankfurt/M - zuversichtlich, was das Erreichen der Guidance betreffe.Der neue Vorstand nutze die Zeit und wolle auch 2019 mit gezielten Verbesserungen in der Organisation und bei Prozessen die Profitabilität durch das Optimierungsprogramm "Manz 2.0" sukzessive steigern. Die Senkung der Gewinnschwelle halte also an. Unterdessen würden einige Zielbranchen schwächeln, würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie konstatieren. Die angestrebte Profitverbesserung dauere somit länger, als ursprünglich angedacht und die Research-Boutique passe ihre Schätzungen an.Thomas J. Schießle, Aktienanalyst der EQUI.TS GmbH, hält - angesichts der niedrigen Bewertung - an ihrer vorsichtigen Kauf-Einschätzung fest. (Analyse vom 05.12.2019)Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:18,32 EUR -0,87% (05.12.2019, 17:36)