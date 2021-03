Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

47,40 EUR +3,27% (17.03.2021, 13:53)



ISIN Manz-Aktie:

DE000A0JQ5U3



WKN Manz-Aktie:

A0JQ5U



Ticker-Symbol Manz-Aktie:

M5Z



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Manz-Aktie:

MANZF



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (17.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) unter die Lupe.Große Pläne von Volkswagen: Der Wolfsburger Autokonzern habe bei seinem Batteriepartner Northvolt einen Batterie-Auftrag im Volumen von über 14 Mrd. USD platziert. Zudem habe VW angekündigt, in Europa bis 2030 mit Partnern sechs "Gigafabriken" hochzuziehen. Wichtig: Volkswagen setze dabei auf eine prismatische Einheitszelle, was große Auswirkungen auf die Batterie-Partner haben könne. Bis 2030 solle diese prismatische Zelle in 80% aller Fahrzeuge verbaut werden.UBS schreibe, dass das Hochfahren der Einheitszelle mit prismatischer Technologie zu Verlusten von Anteilen der Pouch-Cell-Zulieferer wie LG Chem und CATL führen dürfte. Chancen auf neue VW-Aufträge habe hingegen Samsung SDI, die seit Jahren v.a. auf prismatische Zellen setze.Manz-Gründer Dieter Manz habe gegenüber dem "Aktionär" schon vor Jahren vorausgesagt, dass die Tesla-Rundzelle eines Tages als führende Batterie-Form abgelöst werde: "Es ist absehbar, dass die prismatische Zelle zum Standard in der Autobranche wird. Die Rundzelle wird wohl im Bereich der Elektromobilität eher die Ausnahme bleiben. Die Rundzelle ist zu klein für eine effiziente Herstellung. ( ) Sobald große Fabriken für prismatische Zellen gebaut werden, werden hier die Kosten rapide sinken - das Kostensenkungspotenzial ist hier viel höher als bei den Rundzellen. Hier braucht man weniger Material, weniger Maschinen." (Analyse vom 17.03.2021)Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:47,50 EUR +3,94% (17.03.2021, 13:20)