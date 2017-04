Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (28.04.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hightech-Maschinenbauers Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Wir haben am Mittwoch eine Roadshow mit Dieter Manz, dem Gründer und scheidenden CEO der Manz AG, veranstaltet, so Patrick Speck, Analyst der Montega AG. Dabei seien vor allem die folgenden Punkte thematisiert worden.Herr Manz habe aus persönlichen Gründen entschieden, nach 30 Jahren aus dem Vorstand auszuscheiden, da mit dem Abschluss der Restrukturierung, der Gewinnung eines CIGS-Großauftrags sowie der Einbindung eines strategischen Partners nun wesentliche Zielsetzungen erreicht worden seien. Ihm nachfolgen werde Herr Eckhard Hörner-Marass, der bereits als CTO für Manz tätig sei und darüber hinaus das Ende 2015 initiierte Restrukturierungsprogramm Manz 2.0 verantwortet habe, welches nun in ein fortlaufendes Effizienzsteigungsprogramm überführt worden sei.Im laufenden Jahr sehe Dieter Manz alle Weichen gestellt, noch vor dem positiven Sondereffekt durch die Einbringung der CIGS-Forschungsgesellschaft MCT in das R&D Joint Venture mit Shanghai Electric (Sonderertrag ca. 25 Mio. Euro) den Break-Even beim EBIT zu erreichen. Neben dem CIGS-Auftrag, der im laufenden Jahr ein Umsatzvolumen von ca. 130 Mio. Euro beitragen werde, entwickle sich auch der Bereich Electronics zu Jahresbeginn vielversprechend. Dies dürfte das aktuell leicht unter Plan liegende Energy Storage-Geschäft überkompensieren.Die Diversifizierung der Umsatzbasis solle auch unter der neuen Führung vorangetrieben werden, um die Abhängigkeit von Großaufträgen einzelner Kunden zu reduzieren. Weitere Schritte zur Verstetigung der operativen Entwicklung würden ein stärkerer Fokus auf das Service-Geschäft sowie der Ausbau der Auftragsfertigung sein. Hierzu sei u.a. das Joint Venture Talus Manufacturing zur Modernisierung von Produktionsanlagen für Halbleiter gegründet worden, welches in der zweiten Jahreshälfte 2016 den Betrieb aufgenommen habe. Dies sollte dazu führen, dass im Segment Contract Manufacturing in 2017 erneut ein deutliches Umsatzplus erzielt werden könne (2016: +51,3% auf 42,2 Mio. Euro).Speck halte den im laufenden Jahr avisierten Turnaround für gut erreichbar. Die von Herrn Manz skizzierte strategische Ausrichtung berge nach Erachten des Analysten gute Möglichkeiten, die in der Vergangenheit starke Volatilität der operativen Kennzahlen spürbar zu reduzieren und Manz zu einem nachhaltig profitablen Unternehmen zu machen. Die Geschäftsentwicklung in den kommenden Quartalen sollte die positive Einschätzung des Analysten für die Manz-Aktie stützen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 46,00 Euro. (Analyse vom 28.04.2017)