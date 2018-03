Börsenplätze Manz-Aktie:



Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (29.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Manz-Aktienanalyse von Analyst Robert-Jan van der Horst von der Montega AG:Robert-Jan van der Horst, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF).Manz habe heute den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen bestätigt. Zudem habe das Unternehmen eine Guidance für 2018 gegeben und avisiert, nachhaltig in die Profitabilität zurückzukehren.2017 geprägt vom Solar-Geschäft: Manz habe im abgelaufenen Jahr einen Umsatzrekord von 325 Mio. Euro erreicht. Das signifikante Wachstum von 40,7% sei maßgeblich auf die Abarbeitung des Solargroßauftrags zurückzuführen gewesen. So sei der Umsatz in diesemSegment von 21,0 Mio. Euro im Vorjahr auf 104,3 Mio. Euro angestiegen. Ebenfalls stark habe sich das Contract Manufacturing entwickelt. Hier habe sich der Umsatz deutlich von 49,4 Mio. Euro im Vorjahr auf 91,5 Mio. Euro erhöht. Mit einem EBIT von 1,6 Mio. Euro sei Manz wie avisiert wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Hierin enthalten gewesen sei allerdings ein positiver Sondereffekt aus dem Verkauf der Manz CIGS Technology i.H.v. 34,4 Mio. Euro, der ebenfalls dem Solar-Bereich zugerechnet worden sei.Positives EBIT ohne Sonderertrag avisiert: Für 2018 stelle Manz ein Umsatzwachstum von 10 bis 14% und ein leicht positives EBIT ohne Sondereffekte in Aussicht. Operativ impliziere dies eine Ergebnisverbesserung von mehr als 32,8 Mio. Euro. Angesichts des hohen Auftragsbestands von 222,0 Mio. Euro zum Jahresende sowie des guten Ordermomentums in den Bereichen Electronics und Energy Storage zu Beginn dieses Jahres halte van der Horst die Ziele für gut erreichbar. Gleichzeitig habe das Unternehmen erklärt, dass es in dem Bereich Electronics angesichts des seit Mitte 2017 laufenden RampUps der neuen Standardmaschinen den Break-Even in diesem Segment erst 2019 erreichen werde. Der Analyst habe bislang mit einem schnelleren Erfolg der neuen Produkte und bereits mit einem positiven Ergebnisbeitrag im laufenden Jahr gerechnet.Prognosen angepasst: Da sich die Realisierung der Ergebnispotenziale im Bereich Electronics sowie die Endabnahme des Solarauftrags im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen des Analysten nach hinten verschoben hätten, habe er seine Ergebnisprognosen reduziert. Dennoch sehe er seinen Investment Case angesichts des positiven Kundenfeedbacks in den Bereichen Electronics und Energy Storage weitgehend bestätigt. Van der Horst erwarte hier weitere Aufträge im laufenden Jahr und damit eine steigende Visibilität für das profitable Wachstum der kommenden Jahre.Nach der Anpassung seiner Prognosen senkt Robert-Jan van der Horst, Analyst der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse dasvKursziel leicht auf 54 Euro (zuvor: 55 Euro) und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Manz-Aktie. (Analyse vom 29.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link