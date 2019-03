Tradegate-Aktienkurs Manz-Aktie:

Kurzprofil Manz AG:



Die Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sieben Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Vakuumbeschichtung, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.



Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen. (21.03.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Manz: 2018er Ziele erreicht - AktienanalyseManz (ISIN: DE000A0JQ5U3, WKN: A0JQ5U, Ticker-Symbol: M5Z, NASDAQ OTC-Symbol: MANZF) hat den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 11,6% auf 296,9 Mio. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dabei habe der Spezialmaschinenbauer insbesondere im Segment Solar von der Umsetzung der CIGS-Großaufträge mit den chinesischen Partnern Shanghai Electric und China Energy Investment profitiert. Das um nicht-operative Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei mit einem Plus von 1,7 Mio. Euro knapp im positiven Terrain gelandet. Damit habe der Spezialmaschinenbauer das EBIT im Vorjahresvergleich um mehr als 35 Mio. Euro verbessert. Inklusive eines negativen Sondereffektes in Höhe von 5,1 Mio. Euro infolge eines Kabelbrandes am Standort in Taiwan liege das EBIT bei -3,4 Mio. Euro.Insgesamt habe das Unternehmen damit die für 2018 ausgegebene Umsatz- und Ergebnisprognosen erreicht. Für die weitere Zukunft zeige sich Manz Finanzvorstand Manfred Hochleitner zuversichtlich: "Unsere konzernweiten Maßnahmen zur nachhaltigen Steigerung der Wettbewerbs- und Renditefähigkeit greifen. Das belegt unsere positive Unternehmensentwicklung 2018, mit der wir uns auf dem richtigen Weg sehen. 2019 wollen wir natürlich dort weitermachen, unseren Umsatz erneut steigern und das Ergebnis weiter verbessern."Detaillierte Zahlen solle es gemeinsam mit Vorlage des Geschäftsberichts am 28. März geben. Einstweilen scheinen TeilschutzInvestments ratsam zu sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2019)Börsenplätze Manz-Aktie:Xetra-Aktienkurs Manz-Aktie:23,35 EUR +1,08% (21.03.2019, 09:28)