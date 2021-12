Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - Produktion im produzierenden Gewerbe (Freitag, 07.01.2022): Nach dem kräftigen Plus vom Oktober erwarten wir für die Produktion im produzierenden Gewerbs im November einen leichten Zuwachs, so die Analysten der DekaBank.Euroland - Verbraucherpreise (Freitag, 07.01.2022): Die Inflation im Euroraum dürfte im Dezember mit 4,9% unverändert hoch geblieben sein. Im Bereich der Energiegüter stünden gesunkenen Preisen von Benzin, Diesel und Heizöl fortgesetzte Anstiege bei Erdgas und Elektrizität gegenüber. Zudem halte ein Basiseffekt bei Lebensmitteln die Teuerung auf hohem Niveau. Die Kerninflation dürfte mit 2,6% ebenfalls unverändert geblieben sein, sich in der Zusammensetzung aber ändern. Verzerrungen im Zusammenhang mit den veränderten Gewichten im Warenkorb würden sich nunmehr auflösen und zu einem etwas geringeren Preisauftrieb bei Dienstleistungen führen. Demgegenüber verstärke er sich bei Industriegütern infolge der Weitergabe gestiegener Inputkosten.USA: Arbeitsmarkt (Freitag, 07.01.2022): Die Omikron-Variante des Coronavirus breite sich nun auch in den USA aus. Für die Arbeitsmarktentwicklung im Dezember habe sie aber noch keine entscheidende Bedeutung. Die Erhebung der Werte für den Arbeitsmarktbericht habe vielmehr sogar in einer entspannteren Corona-Phase stattgefunden. Die ohnehin geringen Restriktionen seien weiter zurückgenommen worden. Die Analysten der DekaBank würden daher einen relativ hohen monatlichen Beschäftigungsaufbau erwarten. Die Arbeitslosenquote sei seit Sommer dieses Jahres um 1,7 Prozentpunkte gefallen. Dies habe nicht daran gelegen, dass sich (arbeitssuchende) Personen vom Arbeitsmarkt verabschiedet hätten, denn im selben Zeitraum ist die Partizipationsrate sogar leicht angestiegen. Im Vorkrisenvergleich sei die Partizipationsrate allerdings wesentlich geringer, sodass eher die Partizipationsrate ansteigen dürfte, als dass die Arbeitslosenquote noch weiter deutlich falle. (23.12.2021/ac/a/m)