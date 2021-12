Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutschland - GfK-Konsumklima (Dienstag): Die Anti-Corona-Maßnahmen beeinträchtigen die Einkäufe vieler deutscher Konsumenten, so die Analysten der DekaBank.USA - Verbrauchervertrauen (Mittwoch): Seit Beginn des Jahres gebe es einen relativ stabilen inversen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Siebentagesinzidenz und dem US-Verbrauchertrauen. Die bisherigen Inzidenzwerte würden für Dezember einen erneuten Anstieg andeuten, sodass vermutlich das Verbrauchertrauen im Vergleich zum Vormonat sinken dürfte. Dies stehe durchaus im Widerspruch zu anderen Stimmungsindikatoren der privaten Haushalte (bspw. dem Konsumklima der Universität von Michigan), die sich im Dezember gegenüber dem Vormonat hätten verbessern können. Allerdings würden sich diese in den Fragestellungen unterscheiden. Das Verbrauchervertrauen habe in der Tendenz einen engeren Zusammenhang mit der Entwicklung am Arbeitsmarkt, und der entäuschend schwache Beschäftigungsaufbau im November dürfte noch nachwirken.USA - Konsumausgaben (Donnerstag): Das wichtigste Inflationsmaß der FED sei der Deflator der privaten US-Konsumausgaben. Im November dürfte diese Inflationsrate auf 5,5% ansteigen. Eine höhere Rate habe es zuletzt im Sommer 1982 gegeben. Weiterhin sei hierfür ein Mismatch von Angebot und Nachfrage verantwortlich. Berechnungen von der regionalen FED San Francisco würden andeuten, dass insbesondere die starke Nachfrageentwicklung in verschiedenen Güterbereichen hauptverantwortlich hierfür sei. Diese hohe Nachfrage stehe wiederum mit der Fiskalpolitik zu Beginn des Jahres im Zusammenhang. Zudem würden die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte veröffentlicht. Die Einkommensseite werde erneut von einer geringeren Fiskalhilfe belastet. Auf der Konsumseite würden die Einzelhandelsumsätze eine schwächere Entwicklung andeuten. (17.12.2021/ac/a/m)