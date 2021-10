Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Bruttoinlandsprodukt (Montag): Die Veröffentlichung zum Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in China im dritten Quartal dürfte den Eindruck der konjunkturellen Abkühlung der letzten Monate bestätigen, so die Analysten der DekaBank.Vereinigtes Königreich - Verbraucherpreise (Mittwoch): Die Inflationsrate im Vereinigten Königreich habe im August die Marke von 3% überschritten. Im September dürfte sie auf 3,3% angestiegen sein. Der größte Beitrag zum Inflationsanstieg in diesem Nach-Corona-Aufschwung komme aus dem Transportsektor. Zudem würden im Vergleich zum Vorjahresmonat auch die Preise für Nahrungsmittel, Freizeitaktivitäten und Gebrauchtwagen deutliche Anstiege verzeichnen. Ab dem vierten Quartal dürften Erhöhungen der Gas- und Strompreise für einen weiteren Schub sorgen und das Inflationsniveau auf 4% ansteigen lassen. Auch wenn hier viele temporäre Effekte wirken würden, seien die langfristigen Inflationserwartungen an den Finanzmärkten seit Jahresanfang deutlich gestiegen. Der Handlungsdruck für die Bank of England nehme zu.Euroland - Einkaufsmanagerindex (Freitag): Der Euroraum sei auf einem wirtschaftlichen Erholungskurs. Die Geschwindigkeit der Erholung nehme aber ab. Die Wachstumsdaten für das dritte Quartal lägen zwar noch nicht vor, aber es werde erwartet, dass die Wachstumsdynamik im vierten Quartal schwächer ausfallen dürfte als im dritten Quartal. Darauf werde auch der EWU-Einkaufsmanagerindex im Oktober hindeuten. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Industrie als auch den Teilindex der Dienstleister. Die Sorgen um die Corona-Entwicklung seien mittlerweile verdrängt worden. Es seien die erheblichen Lieferkettenprobleme, die nun die europäsiche Wachstumsentwicklung spürbar belasten würden. (15.10.2021/ac/a/m)