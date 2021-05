Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China - Einkaufsmanagerindices (Montag): Die Wirtschaft Chinas profitiert von der starken globalen Nachfrage nach verarbeiteten Gütern und den Plänen der chinesischen Regierung, in vielen Sektoren der Hochtechnologie zu den Weltmarktführeren zu gehören, so die Analysten der DekaBank.Euroland - Verbraucherpreise (Dienstag): Die Inflation im Euroraum dürfte im Mai weiter auf 1,9% zugenommen haben. Eine Ursache hierfür seien fortgesetzte Preisanstiege von Benzin, Diesel und Heizöl sowie damit einhergehende Basiseffekte, denn vor Jahresfrist seien die Preise von Energiegütern rückläufig gewesen. Die Entwicklung der Kerninflation sei in diesem Monat mit besonderer Unsicherheit behaftet. Vor allem in den Bereichen Tourismus und Verkehr seien viele Preise bis zuletzt nicht beobachtbar gewesen und hätten mit Hilfe verschiedener Annahmen fortgeschrieben werden können. Die Lockerung der Kontaktbeschränkungen und die deshalb wieder zunehmende Verfügbarkeit von Preisdaten könnte zu abrupten Sprüngen einzelner Teuerungsraten führen. Die Analysten der DekaBank würden mit einem Anstieg der Kerninflation auf 0,9% rechnen.USA - Arbeitsmarktbericht (Freitag): Der US-Arbeitsmarktbericht für April sei, vorsichtig formuliert, überraschend ausgefallen: Der Beschäftigungsaufbau sei im Vergleich zur Abnahme der Restriktionen um mehrere Hundertttausend Stellen zu gering gewesen. Dafür hätten die durchschnittlichen Stundenlöhne deutlich gegenüber dem Vormonat zugenommen. In der ersten Analyse seien die Analysten der DekaBank daher von einem deutlichen Mismatch am Arbeitsmarkt ausgegangen: Demnach sei das Arbeitsangebot beschränkt und die Nachfrage der Unternehmen zu stark gewesen. Später veröffentlichte Arbeitsmarktdaten hätten dieser Einschätzung aber sehr deutlich widersprochen. Die Analysten der DekaBank würden davon ausgehen, dass das BLS für Mai ein realistischeres Bild vom US-Arbeitsmarkt zeichnen werde und würden daher einen kräftigen Beschäftigungsaufbau sowie eine verhaltene Lohnentwicklung erwarten. (28.05.2021/ac/a/m)