Warum also diese Flaute an den Aktienmärkten? Einerseits sei die erste Korrektur Anfang Februar unmittelbar mit der bereits genannten Inflationsfrage verknüpft gewesen. Die US-Löhne seien überraschend gestiegen und hätten an den Märkten eine heftige Reaktion ausgelöst, was diese Problematik endlich in den Köpfen der Anleger hätte verankern müssen.



Andererseits seien zwei Risiken, die 2017 nicht zur Diskussion gestanden hätten, erneut aufgetaucht. Zu nennen sei hier vor allem das "Mikro"-Risiko im Technologiesektor, der die Märkte Ende März schwer belastet habe. Die Dynamik eines Sektors oder gar eines Titels, der alle Märkte ins Wanken bringen könne, sei ein mitunter in Vergessenheit geratenes Phänomen gewesen. Nur wenig überraschend sei jedoch, dass es in dem Sektor mit der höchsten Wertentwicklung und Marktkapitalisierung der vergangenen Quartale wiederauftauche.



Überdies gebe es vor allem ein politisches und geopolitisches Risiko, das sich im Wesentlichen auf den US-Präsidenten Donald Trump und seinen Protektionismus konzentriere. Es handele sich hierbei jedoch bisher eher um Positionen als um Maßnahmen, die die Dynamik der Weltwirtschaft ausbremsen könnten. Die Reform bei den Zöllen auf Stahl und Aluminium veranschauliche es: Die den einzelnen Ländern gewährten Ausnahmen würden fast 70% der US-Importe ausmachen.



Auch wenn die Märkte nicht an die Methode Trump gewöhnt seien, stelle sie dennoch eine Methode für Verhandlungen dar. Die Reaktionen der chinesischen Regierungsstellen auf die Attacken des US-Präsidenten seien zudem vorerst noch moderat. Das Risiko eines umfassenden Handelskrieges erscheine gering. Allerdings sei das Risiko, dass Donald Trump vermehrt populistische Äußerungen bis zu den Halbzeitwahlen tätige, deutlich höher.



Trotz ihrer negativen Auswirkungen auf die Aktienmärkte stellen diese Aspekte unsere Analyse der gesamtwirtschaftlichen Lage und insbesondere der Robustheit der Weltwirtschaft nicht infrage, so die Experten von Financière de l'Echiquier. Die Stressmomente an den Märkten sollte man daher als das nehmen, was sie seien: Chancen, Einstiegspunkte bei bestimmten Themen zu finden und die Bewertungen wieder auf angemessenere Niveaus zurückkehren zu lassen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Zum Ende des ersten Quartals 2018 steht eines fest: Für einen Euro-Anleger liegt keiner der großen Aktienindices im Plus, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei La Financière de L'Echiquier.Daraus würden sich zwei Fragen ergeben: Warum dieser Rückgang bei Aktien? Und: Werde das makroökonomische Szenario dadurch infrage gestellt?Trotz der Rückkehr einer deutlichen Volatilität an den Märkten für Risikoanlagen bleibe der gesamtwirtschaftliche Ausblick der Experten unverändert. Das Gesamtbild sei nach wie vor ein robustes und synchrones weltweites Wachstum, wobei die Schwellenländer allmählich die Industrieländer ablösen würden. Zudem erfolge ein schrittweiser Anstieg der Inflation und der langfristigen Zinssätze - vor allem in den USA. Die Experten seien weiterhin überzeugt, dass es zu einem Anstieg der Löhne in den USA und der Annäherung der Inflationsrate an den Zielwert von 2% bis Ende des Jahres kommen werde. Die Äußerungen der FED würden trotz der zurückhaltenden Aussagen von Jerome Powell in diese Richtung gehen.