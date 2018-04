Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie stark schiebt die seit Anfang des Jahres geltende US-Steuersenkung den privaten Konsum? Die ersten beiden Monate der US-Einzelhandelsumsätze in diesem Jahr deuten nicht gerade auf eine Beschleunigung der Konsumdynamik hin, so die Analysten der DekaBank.Dienstag: Die chinesische Wirtschaft sei gut in das neue Jahr gestartet. Das BIP-Wachstum dürfte im ersten Quartal bei 6,8% (im Vergleich zum Vorjahreszeitraum) gelegen hätten, was einer unveränderten Dynamik gegenüber den beiden Vorquartalen entspräche. Das jährliche Wachstum der Industrieproduktion dürfte im März auf 6,5 gefallen sein. Dies würden die Analysten der DekaBank jedoch lediglich als "Normalisierung" sehen, nachdem in den ersten beiden Monaten des Jahres der Zuwachs bei hohen 7,2% gelegen habe. Auch beim Einzelhandelsumsatz würden sie einen leichten Rückgang der Dynamik auf 9,5% erwarten. Insgesamt zeichne sich die Wirtschaftsentwicklung weiterhin durch eine hohe Stabilität aus, die sie auch durch den sich verschärfenden Handelskonflikt mit den USA nicht ernsthaft gefährdet sehen würden.Dienstag: Man müsse schon in die Hochphase der Euro-Schuldenkrise zurückblicken, um eine Phase zu finden, in der die Konjunkturindikatoren in Europa so stark enttäuscht hätten wie aktuell. Die Umfrageindikatoren würden zu mehr Realitätssinn zurückkehren. Was vor allem geschockt haben dürfte, seien die unerklärlich schwachen "harten" Konjunkturindikatoren wie Außenhandel oder Einzelhandelsumsatz gewesen. Dies zusammen mit den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China seien der Stoff, aus dem sinkende Konjunkturerwartungen gemacht würden. Nach dem deutlichen Rückgang in der sentix-Umfrage würden die Analysten der DekaBank nun für Deutschland eine weitere Korrektur der ZEW-Konjunkturerwartungen im April erwarten. (13.04.2018/ac/a/m)