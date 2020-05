Die außergewöhnliche Innovationsfähigkeit dieser Branche birgt Versprechen für unsere Gesundheit und fungiert als Motor für strukturelles Wachstum, so die Experten von La Financière de L'Echiquier. Zudem würden die Eintrittsschranken insbesondere im Hinblick auf Forschungsbudgets die Gewinnmargen der Unternehmen schützen. Der Gesundheitssektor könne Anlegern aus Sicht der Experten daher ein sehr günstiges Risiko-Rendite-Verhältnis bieten.



Zudem werde der Gesundheitssektor voraussichtlich von der Covid-19-Krise profitieren. Auch wenn es noch zu früh sei, um das Ausmaß und die Folgen der Krise abzuschätzen, sei es doch sehr wahrscheinlich, dass diese Pandemie das Wachstum und die Schaffung von neuem Know-how im Gesundheitswesen kräftig beschleunigen werde.



Die Experten von La Financière de L'Echiquier rechnen mit drei Entwicklungen: Es steht außer Frage, dass die Gesundheitsausgaben, insbesondere für die Ausstattung von Kliniken, steigen werden. Auf eine harte Probe gestellt, seien die Schwachstellen der Gesundheitssysteme aufgedeckt worden. Die USA, die derzeit 16 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Gesundheit aufwenden würden - in China seien es bisher 5 Prozent - hätten bereits ein zusätzliches Rettungsprogramm über 130 Milliarden US-Dollar verkündet. Regulierer wie die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) würden sich ebenfalls mutiger und flexibler zeigen. Die Experten würden davon ausgehen, dass sie verstärkt die Forschung unterstützen würden, die eine Revolution in der Biotechnologie verspreche. Überdies stehe den Segmenten Diagnose und Impfstoffe ein Innovationszyklus bevor.



Medizintechnik, Biotechnologie, Pharma - wir investieren seit vielen Jahren in erfolgreiche Wachstumsstorys des Gesundheitssektors wie AstraZeneca oder Novo Nordisk (ein Spezialist für die Diabetes-Behandlung), in Medizintechnikunternehmen wie Thermo Fisher und Sartorius Stedim Biotech oder in das US-Biotechnologieunternehmen Vertex, so die Experten von La Financière de L'Echiquier. Hier würden sich attraktive Chancen für sorgfältige Stockpicker und damit auch für die Anleger ergeben. Vor allem jedoch würden sie Hoffnung für die Patienten bieten, die von den Produkten dieser Hersteller profitieren würden. (Ausgabe Mai 2020) (12.05.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die US-Präsidentschaftswahlen boten stets eine ideale Bühne, um die Senkung der Arzneimittelpreise zu versprechen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer bei LFDE - La Financière de l'Échiquier."Es verhält sich damit wie mit einem schönen Traum, der dir beim Erwachen nur das Missbehagen zurücklässt, an ihn geglaubt zu haben", habe Molière in "Der eingebildete Kranke" geschrieben. Es sei ein Versprechen ohne Zukunft gewesen, verheerend für Millionen von Amerikanern und furchteinflößend für die Anleger. 2016 habe der Gesundheitssektor nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump eine deutliche Underperformance gezeigt. Doch die Geschichte wiederhole sich nicht immer, und 2020 werde nicht 2016 sein.