Hinweis auf Interessenkonflikte: Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Mainz Biomed.



Börsenplätze Mainz Biomed-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

14,68 EUR +7,47% (31.03.2022, 13:14)



NASDAQ-Aktienkurs Mainz Biomed-Aktie:

15,07 USD +1,69% (30.03.2022)



ISIN Mainz Biomed-Aktie:

NL0015000LC2



WKN Mainz Biomed-Aktie:

A3C6XX



Ticker-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

4TO



NASDAQ-Symbol Mainz Biomed-Aktie:

MYNZ



Kurzprofil Mainz Biomed BV:



Mainz Biomed (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) entwickelt marktreife molekulargenetische Diagnostiklösungen für lebensbedrohliche Erkrankungen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens ist ColoAlert, ein genauer, nicht-invasiver und einfach anzuwendender diagnostischer Früherkennungstest für Darmkrebs. ColoAlert wird derzeit in ganz Europa vermarktet. Der klinische Studien- und Einreichungsprozess der FDA soll im ersten Halbjahr 2022 für die US-amerikanische Zulassung eingeleitet werden. Das Produktkandidaten-Portfolio von Mainz Biomed umfasst PancAlert, einen Frühstadium-Screening-Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf der Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktions-basierten (PCR)-Multiplex-Detektion von molekulargenetischen Biomarkern in Stuhlproben basiert, und die GenoStick-Technologie, eine Plattform, die entwickelt wird, um Erreger molekulargenetisch nachweisen. (31.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mainz Biomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Mainz Biomed B.V. (ISIN: NL0015000LC2, WKN: A3C6XX, Ticker-Symbol: 4TO, NASDAQ-Symbol: MYNZ) unter die Lupe.Die Aktie von Mainz Biomed könne am heutigen Donnerstag erneut kräftig zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das Papier 7,3 Prozent auf 14,66 Euro. Grund sei eine positive Rückmeldung von der US-Zulassungsbehörde FDA bezüglich des Voreinreichungspakets für den Darmkrebsfrüherkunngstest ColoAlert.Das Voreinreichungspaket beinhalte den potenziellen Versuchsaufbau der zentralen klinischen Studie. Mainz Biomed bereite sich nun darauf vor, mit der zentralen klinischen Studie von ColoAlert zu beginnen."Wir fühlen uns durch den unterstützenden Kommentar der FDA zu unserem zentralen klinischen Versuchsaufbau für ColoAlert ermutigt und werden nun mit unserem klinischen Team an der Finalisierung der Studienprotokolle arbeiten und die notwendigen Vorbereitungen treffen, um die erste Studiendurchführung sicherzustellen", habe Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed, kommentiert. "In Übereinstimmung mit den finalen zentralen klinischen Studienvorbereitungen sind wir erfreut über die Möglichkeit der Beantragung einer Rückerstattung für ColoAlert und sehen dem Beginn der formalen Gespräche mit der CMS gespannt entgegen."Ein wichtiger Teil der klinischen Ausführungs- und medizinischen Rückerstattungsstrategien von Mainz sei die Partnerschaft mit Precision for Medicine, einer führenden klinischen Forschungsorganisation. Precision for Medicine fahre mit seiner Zusammenarbeit mit dem Management-Team von Mainz zur Implementierung der auf die USA fokussierten regulatorischen und Marktzugangsstrategie für ColoAlert durch die Finalisierung des klinischen Entwicklungsplans für ColoAlert fort, um sicherzustellen, dass der Versuchsaufbau kostengünstig, solide und effizient sei, so Mainz Biomed in einer Mitteilung.Anleger bleiben deswegen weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Das Papier sei aber ganz klar spekulativ. (Analys e vom 31.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link