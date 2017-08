Tradegate-Aktienkurs MagForce-Aktie:

7,918 EUR +4,20% (21.08.2017, 10:39)



ISIN MagForce-Aktie:

DE000A0HGQF5



WKN MagForce-Aktie:

A0HGQF



Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MF6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MagForce-Aktie:

MGFRF



Kurzprofil MagForce AG:



Die MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF), gelistet im Entry Standard (MF6), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MAGFORCE USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus in der Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumore über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte für die Behandlung von Hirntumoren über eine EU-weite Zulassung. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de. (21.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - MagForce-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MagForce AG (ISIN: DE000A0HGQF5, WKN: A0HGQF, Ticker-Symbol: MF6, Nasdaq OTC-Symbol: MGFRF) unter die Lupe.Obwohl MagForce jüngst eine sehr gute Nachricht habe vermelden können - eine 35 Mio. Euro große Kreditline durch die Europäische Investitionsbank - sei der Kurs netto erstmal gen Süden gegangen. Grund seien vor allem die allgemein schwächeren Märkte, und vermutlich hätten viele Markteilnehmer die Bedeutung der Nachricht noch nicht ganz verstanden. Zum einen sollte der Qualitätsstempel "Geprüft durch die Europäische Union" ein Booster für die Patientengewinnung sein. Zum anderen habe MagForce nun mehr als genug Geld, um seine ehrgeizigen globalen Expansionspläne umzusetzen - ohne nochmals den Kapitalmarkt anpumpen zu müssen. Eine weitere Verwässerung der Aktionäre werde es auf absehbare Zeit nicht geben. Das sei zu begrüßen. Die Kreditkonditionen seien nach Informationen der Experten vorteilhaft für MagForce und flexibel. Der Zinssatz liege zwischen 8 und 10%.MagForce bezahle für das Darlehen keine Bereitstellunggebühr - könne, müsse aber nicht ziehen - und könne jederzeit zurückzahlen. CEO Ben Lipps habe Anfang des Jahres zwei wichtige Meilensteine für 2017 in Aussicht gestellt: Die eigenkapitalschonende europäische Expansion, was er hiermit erreicht und gesichert habe sowie die US-Zulassung, auf die Investoren sehnsüchtig warten würden. Wie man aus dem Unternehmensumfeld höre, sollte es nur noch eine Frage von wenigen Wochen sein, bis auch Positives aus den USA berichtet werde. Lipps sage auf Vorstandswoche-Nachfrage: "Ich bin nicht angetreten, um kleine Brötchen zu backen. Magforce hat das Potenzial, ein globaler Player für die Behandlung von Krebs und damit eine Milliarden-Firma zu werden."Börsenplätze MagForce-Aktie:Xetra-Aktienkurs MagForce-Aktie:7,90 EUR +3,28% (21.08.2017, 10:34)