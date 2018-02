MagForce plant, in den kommenden Monaten mit der Rekrutierung von Patienten zu beginnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die klinische Registrierungsstudie beweisen wird, dass die NanoTherm® Therapie das gewünschte Ergebnis liefert und somit Prostatakrebspatienten eine höchstmögliche Lebensqualität ermöglicht, indem invasive Behandlungen erst später eingesetzt oder sogar vollständig vermieden werden.



Obwohl wir aktuell etwa ein Jahr hinter unserem Plan liegen, sind wir weiterhin zuversichtlich und arbeiten engagiert daran, unsere ursprünglichen Ziele hinsichtlich des geplanten Markteintritts und der Kommerzialisierung der NanoTherm® Therapie in den USA zu erreichen.



Investor Relations



Ebenfalls freuen wir uns sehr, die Aufnahme der MagForce-Aktie in den neu gestarteten Scale 30-Index der Deutschen Börse bekannt geben zu können. Der Auswahlindex misst die Wertentwicklung der 30 liquidesten Aktien, die im Segment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Maßgeblich für eine Aufnahme in den Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die MagForce-Aktie ist seit dem Start des neuen Börsensegments im März 2017 im Scale gelistet, das den Entry Standard für Aktien und Unternehmensanleihen abgelöst hat, in welchem die MagForce-Aktie zuvor notierte.



Wie in der Vergangenheit arbeitet das Unternehmen weiterhin daran, die Bekanntheit der eigenen Aktie und der Equity Story unter den Kapitalmarktteilnehmern zu erhöhen. Dabei wird großer Wert auf eine regelmäßige Kommunikation mit den Aktionären gelegt. Ziel ist es, die strategische Ausrichtung und Entwicklung des Unternehmens verlässlich und transparent zu kommunizieren und damit das Vertrauen der Anleger in MagForce zu stärken sowie eine faire Bewertung der Aktie zu erreichen.



Außerhalb der Hauptversammlung präsentierte sich das Management auf zahlreichen renommierten Investorenkonferenzen in Europa und den USA. Im Rahmen dieser Veranstaltungen und während internationaler Roadshows hat MagForce eine Vielzahl an Einzelgesprächen mit bestehenden sowie potenziellen neuen, internationalen Investoren geführt.



In der zweiten Hälfte des Jahres 2017 hat sich MagForce auf folgenden Konferenzen präsentiert: Goldman Sachs Fourteenth Annual European Medtech and Healthcare Services Conference 2017 in London, Großbritannien; Berenberg & Goldman Sachs Sixth German Corporate Conference 2017 in München sowie auf dem Deutsches Eigenkapitalforum und der Prior Kapitalmarktkonferenz in Frankfurt. Im ersten Halbjahr 2018 wird MagForce auf verschiedenen Konferenzen in Europa und den USA präsentieren. Details hierzu werden in Kürze veröffentlicht.



Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge



Der Aufsichtsrat der MagForce AG hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, die Verträge aller Vorstandsmitglieder - Dr. Ben J. Lipps, Chief Executive Officer, Prof. Dr. Hoda Tawfik, Chief Medical Officer und Christian von Volkmann, Chief Financial Officer - vorzeitig für weitere zwei Jahre bis Ende 2020 zu verlängern. Ich bin stolz, Teil dieses außergewöhnlichen Management-Teams zu sein und bin überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung unser Engagement für die gesetzten Ziele sowie unsere Strategie unterstreichen, die wir gemeinsam für MagForce ausgegeben haben. Dadurch gewährleisten wir zudem die Kontinuität und Stabilität in der Führung des Unternehmens, um weiterhin einen nachhaltigen Mehrwert für die Aktionäre der MagForce AG zu generieren.



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir möchten Ihnen nach diesem guten und produktiven Start in das Jahr 2018 für ihre anhaltende Unterstützung unserer Arbeit vielmals danken."



Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der NanoTherm® Therapie zur Behandlung von Prostatakrebspatienten in den USA und ein bedeutender Schritt in Richtung unseres Ziels, die derzeitige Standardtherapie durch eine weniger invasive, wirksame und gut verträgliche Behandlungsform zu ergänzen. Aber lassen Sie mich etwas später darauf näher eingehen. Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, Sie über unsere Aktivitäten und Fortschritte auf den beiden von uns definierten Pfaden zu informieren:Pfad 1: Die Behandlung von Hirntumoren in EuropaPfad 2: Die Behandlung von intermediärem Prostatakrebs in den USADie Behandlung von Hirntumoren in Europa:Unser Ziel ist klar: MagForce AG arbeitet weiterhin unermüdlich daran, unsere innovative NanoTherm® Therapie europaweit für Hirntumorpatienten verfügbar zu machen. Aufgrund der Aggressivität von Glioblastomen ist das Zeitfenster, in dem eine Behandlung durchgeführt werden muss, jedoch sehr begrenzt. Damit Patienten von unserer NanoTherm® Therapie profitieren können, muss daher ein zeitnaher Zugang zu unserer Therapie gewährleistet werden.Folglich stehen bei unserem europaweiten Roll-out zwei Aspekte im Vordergrund: Zum einen ist das die Einrichtung von Behandlungszentren in ausgewählten europäischen Ländern, um Patienten eine Therapie in ihren Heimatländern zu ermöglichen. Unser Team befindet sich derzeit im Due-Diligence-Prozess, um geeignete Behandlungszentren zu identifizieren, die sich unter kommerziellen sowie medizinischen Gesichtspunkten zur Einrichtung von Behandlungszentren eignen. Hier konzentrieren wir uns in einem ersten Schritt auf Polen und Italien und arbeiten daran, nachhaltige Beziehungen zu den Kliniken und Patientenorganisationen in den jeweiligen Regionen aufzubauen.Angesichts stetig steigender Patientenanfragen und den laufenden Verhandlungen sind wir zuversichtlich, dass wir bald erste Kooperationen mit Kliniken außerhalb Deutschlands bekannt geben können. Unser zweiter Schwerpunkt liegt auf der Vereinfachung des Kostenerstattungsprozesses in den ausgewählten europäischen Ländern, in denen MagForce über eine CE-Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren verfügt.Im Hinblick auf die Umsetzung dieser Strategie und die Erreichung der Vermarktungsziele, die wir uns gesetzt haben, hat die MagForce AG kürzlich zwei wichtige Meilensteine erreicht:1. Die im August 2017 bekanntgegebene Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB), die es dem Unternehmen ermöglicht, in den kommenden drei Jahren bis zu EUR 35,0 Millionen zu leihen, schafft die finanzielle Basis, um unsere Marketingaktivitäten signifikant auszuweiten und unseren Roll-out-Plan für Europa zu implementieren. Wir arbeiten eng mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der EIB im Rahmen einer umfangreichen Marketingkampagne zusammen, die das Bewusstsein für den Wert der NanoTherm® Therapie schärfen soll. Wir wollen somit bei Patienten und Neurochirurgen anregen, die NanoTherm® Therapie als innovative Krebstherapie nach einer Diagnose in Betracht zu ziehen.Im Rahmen unserer verstärkten Marketingaktivitäten ist MagForce auch weiterhin auf wissenschaftlichen Konferenzen und Kongressen vertreten, um den Bekanntheistgrad unserer einzigartigen Therapie bei den wichtigsten Zielgruppen - Patientenvereinigungen, Patienten und deren Angehörige, Pflegepersonal und die medizinischen Fachkreise – zu erhöhen. Wir freuen uns, dass wir nicht nur ein gesteigertes Interesse aus medizinischen Fachkreisen verzeichnen konnten, sondern auch zunehmend positive Rückmeldungen von Patienten über ihre Erfahrungen mit unserer NanoTherm® Therapie erhalten. Diese Erfolgsgeschichten, von denen eine in einem Video auf unserer Website www.magforce.de zu sehen ist, sind eine wichtige Antriebskraft für unsere Arbeit und für die weitere Kommerzialisierung unserer innovativen Therapie.Seit unserem letzten Aktionärsbrief waren wir auf dem EANS 2017, der International Brain Tumour Alliance (IBTA) Patient’s Advocate Conference, der MEDICA 2017 sowie auf dem 22nd Annual Scientific Meeting and Education Day of the Society for Neuro-Oncology (SNO) vertreten. Wir freuen uns, dass das Team von Prof. Dr. Walter Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie, Universitätsklinikum Münster, an welchem Patienten mit der NanoTherm® Therapie behandelt werden, erneut ausgewählt wurde einen Abstract über ihrer Arbeit mit der NanoTherm® Therapie auf dem renommierten SNO Kongress zu präsentieren.Das Management ist zuversichtlich, dass die in 2017 begonnene europäische Expansion zusammen mit dem Erreichen einer Kostenerstattung in den jeweiligen Ländern die Generierung von Umsätzen und Erträgen in Europa erheblich beschleunigen wird.Die Behandlung von intermediärem Prostatakrebs in den USA:Die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA ("Food and Drug Administration") hat unserer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc. die Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie ("Investigational Device Exemption", IDE) mit der NanoTherm® Therapie als Behandlung zur fokalen Tumorablation bei intermediärem Prostatakrebs erteilt. Die Erteilung der Investigational Device Exemption (IDE) erlaubt MagForce nun eine pivotale klinische Evaluierung mit ihrer innovativen NanoTherm® Therapie an ausgewählten medizinischen Zentren in den USA durchzuführen.Die Registrierungsstudie zur fokalen Thermoablation ("Focal Thermal Ablation Registration Study"), wird bis zu 120 männliche Patienten in einer einarmigen Studie rekrutieren. Ziel ist es zu zeigen, dass NanoTherm® bei Patienten, deren Prostatakrebs das intermediäre Stadium erreicht hat und die sich unter aktiver Beobachtung befinden, karzinogene Läsionen zerstören kann. Die fokale Ablation dieser karzinogenen Läsionen soll es Patienten ermöglichen, in aktiven Überwachungsprogrammen ("Active Surveillance Programmen") verbleiben zu können und endgültige Behandlungen, wie eine chirurgische Entfernung (Resektion) oder Bestrahlung der gesamten Prostata, mit ihren wohlbekannten Nebenwirkungen zu vermeiden. Potenziell 50.000 bis 100.000 Männer in "Active Surveillance Programmen" könnten nach einer Zulassung in den USA von dieser fokalen Therapie profitieren.Zur Durchführung der Studie hat MagForce bereits zwei NanoActivator® Geräte, Magnetfeldapplikatoren, in welchen die NanoTherm® Therapie durchgeführt wird, am medizinischen Zentrum der Universität von Washington in Seattle und dem CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Center in San Antonio, installiert.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams von Dr. Ian M. Thompson, Jr., "President" des CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Centers und Direktor des Cancer Therapy and Research Center, einem designierten National Cancer Institute an dem Health Science Center der Universität von Texas in San Antonio, und Dr. Dan W. Lin, Chefarzt der Urologischen Onkologie und Professor der Abteilung für Urologie an der medizinischen Fakultät der Universität von Washington in Seattle, die sich bereit erklärt haben, Co-Leiter der klinischen Registrierungsstudie zur fokalen Thermoablation zu sein.