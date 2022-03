Die festgefahrene Lage in der Ukraine stelle keinerlei Garantie dafür dar, dass der rein lokale Bezug dauerhaft erhalten bleibe. Auch wenn die Aktienindices in der Nähe oder über den Ständen notieren würden, die vor dem Angriff vorherrschend gewesen seien, sei der Preis für Rohöl der Sorte Brent um mehr als 25 Prozent gestiegen, und auch die Preise für landwirtschaftliche Güter hätten deutlich zugelegt (Anstieg des S&P Agriculture um knapp 10 Prozent).



Dieser erneute Anstieg der Rohstoffpreise ereigne sich vor dem Hintergrund, dass es in den USA erste Anzeichen für eine Abkehr von den Inflationserwartungen gebe, und zwar nicht in den Umfragen bei den Privathaushalten (FED NY, University of Michigan), sondern an den Finanzmärkten. So würden die Breakeven-Punkte der inflationsgebundenen US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit seit Februar zunehmend den Bewegungen inflationsgebundener Anleihen mit kürzeren Laufzeiten entsprechen. Vor diesem Hintergrund sei die erneute Aktualisierung des FED-Szenarios Mitte März diesmal mit einer drastischeren geldpolitischen Straffung verbunden, die zur Eindämmung der Inflation über den neutralen Zinssatz hinausgehe.



Es wäre vorschnell, davon auszugehen, dass mit dem starken Zinsanstieg in den letzten Wochen und dem neuen Szenario der FED, das dieses Mal ein ernsthafteres Programm zur Bekämpfung der Inflation berücksichtige, ein Ende der zu Beginn des Jahres beobachteten Episode einhergehe. Der Aufwärtsdruck auf die Realzinsen halte an, während die Liquidität zurückgehen werde. Ebenso seien weitere Auswirkungen zu befürchten, die potenziell alle Anlageklassen betreffen würden.



Der Fortbestand des Ukraine-Kriegs belaste das Wachstum und lasse die Rohstoffpreise zu einem für die Inflation kritischen Zeitpunkt weiter steigen. Trotzdem sollte auch daran erinnert werden, dass der weltweite Aufschwung in diesem Jahr auch bei einer beachtlichen Korrektur des Wachstums in Europa erhalten bleiben dürfte, und zwar insbesondere in den USA, während auch die chinesische Dynamik allmählich wieder anziehen sollte.



Das Investment-Team von Edmond de Rothschild Asset Management bleibe weiterhin in europäischen Aktien untergewichtet und in chinesischen Aktien übergewichtet, um die niedrigen Bewertungen dieses Marktes, eine bessere Steuerung der Auswirkungen der Anti-Corona-Politik auf die Wirtschaft sowie die größtmögliche Entschlossenheit der Behörden zur Stabilisierung des Anlegervertrauens zu nutzen. (30.03.2022/ac/a/m)







