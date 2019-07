"Die Märkte lieben es, die Deutsche Bank zu hassen"

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

6,719 EUR +1,37% (12.07.2019, 13:05)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,48 USD +1,08% (11.07.2019, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.07.2019/ac/a/d)







London (www.aktiencheck.de) - Der lang erwartete Umbauplan der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) scheint diesmal einschneidender und damit wohlmöglich wirkungsvoller zu sein als frühere Restrukturierungspläne des Instituts, so Mark Dowding, Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Nach Meinung der Experten von BlueBay Asset Management liebe es der Markt, die Deutsche Bank zu hassen. Schließlich habe er schon viele Pläne kommen und gehen sehen und diesmal müsse das Management zeigen, dass es wirklich liefern könne.Allerdings seien die Experten von BlueBay Asset Management nie der Auffassung gewesen, dass die Deutsche Bank ein massives Risiko darstelle. Vielmehr würden die Experten die Liquidität der Bank für sehr robust, die Kapitalausstattung für angemessen und die Bilanzrisiken in der Wahrnehmung durch die Märkte für übertrieben halten. Der nun angekündigte Plan werde dazu beitragen, die Risiken weiter zu verringern und endlich das anzupacken, was die Experten als Hauptprobleme ansähen: Die enorme Kostenbasis und der Mangel an einer fokussierten Strategie.Während die Bewertung des Aktienkapitals und des zusätzlichen Kernkapitals während der Umsetzungsphase unter Vorbehalt stehe und damit volatil bleiben dürfte, würden nach Meinung der Experten von BlueBay Asset Management die eher nachgelagerten Teile der Kapitalstruktur einen attraktiven Aufschlag bieten.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:6,734 EUR +2,17% (12.07.2019, 12:49)