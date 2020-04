Für eine wirkliche Entwarnung sei es noch zu früh. Dafür seien sämtliche Parameter für die künftige Entwicklung schlicht noch viel zu offen. Die Bärenmarkt-Rally sei in den weltweiten Aktien-Leitindices Mitte vergangener Woche jedenfalls zu Ende gegangen. Und zwei wichtige Kurstreiber würden bis auf Weiteres wegfallen: Das Aktienrückkaufprogramm der US-amerikanischen Unternehmen sowie - besonders wichtig für den EURO STOXX 50 - Dividendenausschüttungen. Vor allem die europäischen Banken hätten immer zu den attraktiven Dividendenzahlern gezählt. Auch bei den Versicherungen sei zumindest fraglich, ob alle in diesem Jahr wie geplant Dividenden ausschütten würden.



Momentan würden die Leitindices weltweit noch nach einer Bodenbildung für die derzeit laufende zweite Abwärtswelle suchen. Möglicherweise werde man hier eine differenzierte Entwicklung sehen: Bei robusteren Indices sei es durchaus möglich, dass die Tiefstände von Ende März nicht mehr erreicht würden. Schwächere Indices könnten hingegen teilweise die Tiefs von Ende März sogar noch unterschreiten. Klar sei nur eines: Eine neue Bodenbildung - bei welchem Wert auch immer sie stattfinde - werde noch Wochen dauern.



Es gebe dabei durchaus auch Grund zu einem ganz vorsichtigen Optimismus. Dieses Pflänzchen sei noch zart, aber es habe - um im Bild zu bleiben - einen gewissen Nährboden. So habe der WTI-Future bereits seit Ende März eine Beruhigung am Ölmarkt signalisiert, also durchaus zumindest zum Teil unabhängig von den Äußerungen von US-Präsident Trump. Und verlässliche Prognosemodelle würden für die nächsten Jahre erneut zweistellige Renditen im DAX signalisieren.



Die Aktienmärkte würden derzeit komplett von exogenen Faktoren - sprich: der Coronakrise und ihren Folgen - abhängen. Sie seien daher bis auf weiteres gezwungen, ebenso wie die Realwirtschaft auf Sicht zu fahren. Und wie im Straßenverkehr gelte dieses Motto "Auf Sicht fahren" damit auch für die Anleger. Sie würden gut daran tun, vorsichtig eingestellt zu bleiben. Sollte es noch einmal deutliche Kursrückgänge geben, könnte es je nach individuellem Risikoprofil und den Rahmenbedingungen dann durchaus eine Option sein, über Nachkäufe nachzudenken. (06.04.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Eine neue Rally steht derzeit an den Aktienmärkten nicht an, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Immerhin würden sich die Märkte langsam beruhigen. Das sei im Rahmen des derzeit Möglichen eine durchaus positive Nachricht. Denn diese Beruhigung habe auch trotz der desaströsen Daten vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt in der vergangenen Woche gehalten.