Staatsanleihen: Aus der Sicht der Experten werde der Gilt-Markt eher von globalen Entwicklungen beeinflusst.



Unternehmensanleihen: Die Credit Spreads bei Investment-Grade-Anleihen in Pfund dürften sich aus Sicht der Experten etwas weiter verengen und damit die Anleiherendite reduzieren.



Aktien: Aufgrund des Stimmungsaufschwungs dürften sich UK-Aktienwerte kurzfristig besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Auf längere Sicht erwarten die Experten Legal & General IM, dass sich internationale Investoren wieder britischen Aktien zuwenden, da das politische Risiko geringer geworden ist.



Möglich, dass sogar die politischen Entscheidungsträger in der EU und bei der EZB angesichts dieses klaren Wahlergebnisses erleichtert aufatmen würden. Die Experten würden davon ausgehen, dass auch in der Eurozone die Märkte für Risikoaktiva leicht beflügelt würden. Damit dürfte sich mindestens eine Wolke über der europäischen Wirtschaft des Euroraums verziehen (die Rezessionsgefahr für nächstes Jahr würden die Experten auf 30% schätzen).



Für die meisten Multi-Asset-Portfolios dürften die Nachrichten über ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China gestern Abend genauso wichtig sein wie die Unterhauswahlen. Die europäischen Märkte hätten heute Morgen mit 1,5% im Plus geöffnet - und das habe viel mehr mit Donald Trump und Xi Jinping zu tun als mit Boris Johnson und Jeremy Corbyn. (13.12.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die größte Mehrheit für die Konservativen im britischen Parlament seit den 1980er Jahren bedeutet endlich Klarheit für den Brexit-Prozess - zumindest kurzfristig, so Sonja Laud, Chief Investment Officer bei Legal & General Investment Management.Damit dürfte sich die Stimmung von Anlegern und Unternehmen zunächst einmal aufhellen. Trotzdem würden die Experten nicht erwarten, dass die Bank of England im kommenden Jahr die Zinsen verändern werde. Denn zum einen bewege sich die Inflation unterhalb des Zielwertes, zum anderen würden sich die Sorgen um das weitere Wirtschaftswachstum nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit halten.Nach der Wahl würden die Märkte volatil reagieren, und es dürfte noch eine Weile dauern, bis sie sich beruhigen. Für die britischen Anlageklassen sei jedoch bereits jetzt Folgendes zu beobachten: