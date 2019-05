Hamburg (www.aktiencheck.de) - Angesichts zunehmender Sorglosigkeit der Anleger haben die Analysten von Berenberg vor zwei Wochen argumentiert, dass die Aktienmärkte positive Impulse benötigen.



Ansonsten müssten sich Anleger auf Rücksetzer einstellen. Leider seien diese Impulse bisher nicht nur ausgeblieben, der Handelskonflikt zwischen den USA und China habe sich sogar verschärft. Sollten in nächster Zeit diese Impulse kommen, dürften sich die Aktienmärkte wieder erholen und nicht unmittelbar in die von den Analysten später erwartete Sommerschwäche übergehen. Sollten die Impulse jedoch ausbleiben, könne es auch schnell in die andere Richtung gehen - auch weil systematische Strategien ihre Aktienengagements wieder abbauen würden. Eine neutrale Aktienquote scheine angemessen.



Die politischen Risiken seien zurück. Anleger würden nach den Kapitalmarktverlusten der letzten Woche den weiteren Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China genau beobachten. Zudem könnte auch noch ein Handelskrieg zwischen den USA und der EU drohen, weil die USA diese Woche über Einfuhrzölle auf Autos aus der EU entscheiden würden. Diese Themen würden die weiterhin laufende Unternehmensberichtssaison überdecken. Vom 23. bis 26. Mai würden die Wahlen für das EU-Parlament stattfinden, wobei das Ergebnis von nationalistischen oder populistischen Parteien die Handlungsfähigkeit der EU beeinflussen werde. (13.05.2019/ac/a/m)





