Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der ständige Wechsel zwischen Wachstumssorgen und Reflationshoffnungen bestimmte die letzten Wochen und dürfte auch die nächsten Monate prägen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Ab Mitte April nehme die Q1-Berichtssaison in den USA mit den Unternehmenszahlen der ersten Großbanken deutlich an Fahrt auf. Nach der KGV-Ausweitung 2020 dürften das Gewinnwachstum die Märkte dieses Jahr treiben. Der Markt erwarte somit gespannt die Q1-Kennzahlen und Unternehmensausblicke. Die G20-Finanzminister und -Zentralbankpräsidenten würden sich am 7. und 8. April treffen.Am Dienstag würden das Eurozone-Wirtschaftsvertrauen (März), das US-Verbrauchervertrauen (März, Conference Board) und die deutschen Inflationsdaten veröffentlicht (März). Die japanische Industrieproduktion (Februar), die offiziellen chinesischen Einkaufsmanagerindices (März, PMI), der US-Chicago-PMI (März) sowie die Eurozonen-Inflationsdaten (März) würden am Mittwoch bekannt gegeben. Am Donnerstag würden die März-Industrie-PMIs für die USA (ISM, Markit), Europa (Markit) und China (Caixin) sowie die deutschen Einzelhandelsumsätze (Februar) folgen. Abgeschlossen werde die Woche mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. (Ausgabe vom 29.03.2021) (30.03.2021/ac/a/m)