2. Systematische Anlagestrategien würden im historischen Vergleich hohe bis sehr hohe Aktienquoten aufweisen. Dies sei das Ergebnis der kontinuierlichen, positiven Entwicklung über die letzten 6-12 Monate und die sehr niedrige Volatilität über diesen Zeitraum. Setze sich der aktuelle Rücksetzer fort, müssten Momentumstrategien, Strategien mit Zielvolatilität oder "Risk Parity"-Strategie ihre Aktienpositionen reduzieren. Dies würde die Korrektur verstärken. Aber auch panische Abverkäufe seitens Privatinvestoren seien nicht auszuschließen.



3. Das fundamentale Potenzial für Aktien bleibe begrenzt. Die Gewinnerwartungen der Analysten für das Jahr 2020 sind über die letzten Monate kontinuierlich nach unter korrigiert worden und erscheinen noch immer zu optimistisch, so die Experten von Berenberg. Die Experten hätten bereits im Dezember für das Jahr 2020 lediglich mittlere einstellige Wachstumsraten der Unternehmensgewinne als realistisch gehalten. Mit den Belastungen durch das Coronavirus würden die Wachstumsraten nun noch geringer auszufallen drohen. Die Bewertungen von Aktien auf Basis von Kurs-Gewinn- oder Preis-Buch-Verhältnissen würden sich im historischen Vergleich, mit Ausnahme der TMT-Bubble um 2000, am oberen Rand des Bewertungsbandes befinden. Der Markt habe damit eine Wachstumsstabilisierung und -beschleunigung bereits eingepreist.



Der dritte Punkt sei nicht neu und die ersten beiden Punkte unterlägen hoher Unsicherheit.



Mittelfristig bestünden aber auch Chancen für Aktien



1. Aktien hätten in den letzten Monaten von deutlichen Zuflüssen in Fonds und insbesondere ETFs profitiert. Diese hätten auch seit dem Ausbruch des Coronavirus angehalten. Starke Abflüsse aus Aktienanlagen in 2019 bis zum dritten Quartal würden nahelegen, dass viele Anleger im letzten Jahr nicht von der guten Aktienmarktentwicklung profitiert hätten. Vor diesem Hintergrund und angesichts der reduzierten politischen Risiken würden jegliche Zeichen einer Konjunkturstabilisierung zu deutlichen Zuflüssen bei Aktien führen.



2. Die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen habe durch den aktuellen Rücksetzer nochmals deutlich zugenommen. Mittelfristig scheine damit kein Weg an Aktien vorbei zu führen.



3. Die Berichtssaison für Q4 2019 sei fast vorüber. Damit würden in den USA die Aktienrückkaufprogramme wieder anlaufen. Da Unternehmen somit wieder als ständige Käufer im Markt agieren würden, sollten sie zusätzliche Unterstützung bieten. Hinzu komme, dass viele Unternehmen die für 2019 genehmigte Programme noch nicht vollständig ausgeführt hätten und entsprechend über genügend "trockenes Pulver" verfügen würden.



4. Die Zentralbanken und Regierung dürften bei erhöhtem Risiko einer Konjunkturabschwächung geld- und insbesondere fiskalpolitisch aktiv werden, um die Konjunktur zu unterstützen. In China seien diesbezüglich bereits die ersten Schritte gegangen.



Die aktuelle Lage bleibe schwierig einzuschätzen und es gelte diese genau zu beobachten. Keine Frage, die Risiken hätten zugenommen. Mittel- bis langfristig bestünden für Aktien aber auch Chancen, denn aufgrund ihrer relativen Attraktivität führe kein Weg an ihnen vorbei. Dies lege eine Positionierung nahe der strategischen Allokation, d.h. in der Nähe der neutralen Quoten, nahe. Eine deutliche Reduktion der Aktienquote erscheine erst bei einem nachhaltigen Drehen der Aktienfondszuflüsse, bei zunehmenden Verkäufen durch systematische Anlagestrategien und einer weiteren globalen Ausbreitung des Virus für angebracht. Phasen panischer Abverkäufe würden die Experten zudem für einen schlechten Zeitpunkt halten, um Aktienrisiko abzubauen. (25.02.2020/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die ersten Anzeichen der ökonomischen Folgen des Coronavirus werden sichtbar, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Berenberg-Chefstratege Wealth and Asset Management und Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy & Research.Auf der Unternehmensebene habe die Reduktion der Umsatzerwartungen durch Apple für das erste Quartal am letzten Dienstag den Startschuss gegeben. Es seien weitere Unternehmen, auch aus Europa gefolgt, die über die Effekte auf die Gewinne und die Probleme in den Lieferketten berichtet hätten. Bei den Konjunkturdaten seien es insbesondere die vorläufigen Markit Einkaufsmanagerindices für den Monat Februar für die USA gewesen, die am Freitag enttäuscht hätten. Überraschend sei die Schwäche des Index für den Dienstleistungssektor gewesen. Der Gesamtindex sei auf das niedrigste Niveau seit 2013 gefallen.Der Markt habe die zu erwartenden ökonomischen Folgen bisher als größtenteils temporär angesehen und damit durch die zu erwartende Schwäche hindurch geschaut. Dabei habe insbesondere die stark abnehmende Zahl der Neuinfektionen in den letzten Wochen in China eine zentrale Rolle gespielt. Es habe so ausgesehen, als hätte China das Problem in den Griff bekommen. Ein zügiges Überwinden des Virus und seiner konjunkturellen Belastungen schien möglich, so die Experten von Berenberg.Mit der Verbreitung des Virus insbesondere in Südkorea und Italien sei aber die Gefahr eines erneuten Aufflammens des Virus über das Wochenende realer geworden. Insbesondere die Schwierigkeit die Ursprungsherde in den jeweiligen Ländern ausfindig zu machen und somit die Ausbreitung schnell einzudämmen, erhöhe das Risiko einer Pandemie. Die Wahrscheinlichkeit für länger anhaltende und stärkere Belastungen des globalen Wachstums sei gestiegen. Der Markt habe dieses Risiko in den vergangenen Wochen unterschätzt.Entsprechend hätten die Marktteilnehmer ihre Erwartungen korrigiert und Risikopositionen reduziert. Gewinnmitnahmen hätten besonders die häufig hochgewichteten "Lieblinge" der letzten Zeit aus dem Technologie- oder Konsumsektor belastet. Aber auch zyklische Sektoren dürften zunehmend unter Druck geraten, sollte eine globale Konjunkturerholung aufgrund einer schwächelnden Nachfrage, unterbrochenen Lieferketten und Produktionsunterbrechungen in der Industrie ausbleiben. Gold und Staatsanleihen seien hingegen in ihrer Funktion als sichere Häfen gefragt.1. Eine weitere Ausbreitung des Virus könnte zunehmend das globale Wachstum belasten. Die erwartete Wachstumsstabilisierung dank der geringeren politischen Unsicherheit nach dem Phase-1-Abkommen zwischen China und den USA und angesichts der starken geldpolitischen Unterstützung aus 2019 werde sich voraussichtlich weiter in die Zukunft verschieben und könnte geringer ausfallen als zunächst angenommen.