Die Inflation dürfte auch im Jahr 2022 ein wichtiger Markttreiber sein. Die Werte seien hoch, allerdings würden die Federal Reserve und die EZB die Inflation derzeit nicht aktiv bekämpfen. Eine Normalisierung der Inflation könnte bis weit ins Jahr 2022 andauern. Am wichtigsten sei jedoch, dass die langfristigen Inflationserwartungen verankert bleiben würden. In dieser Krise hätten Notenbanker und Politiker schnell und entschlossen gehandelt, um die Weltwirtschaft vor dem Abgleiten in eine Rezession zu bewahren. Die Chancen stünden gut, dass der Rückzug aus den Konjunkturmaßnahmen geordnet und schrittweise erfolgen werde. Das Risikoszenario bestehe jedoch darin, dass die Geld- oder die Fiskalpolitik zu früh zu restriktiv werden könnte.



Willner weiter: "Wenn die Marktaussichten durch viele Unsicherheitsfaktoren beeinträchtigt werden, kann die Anlageklasse Alternative Credit eine Lösung bieten, da sie weitgehend von traditionellen Märkten abgekoppelt ist. Aufgrund strengerer Regularien für den Bankensektor haben sich traditionelle Kreditgeber aus einigen Sektoren zurückgezogen. Dadurch entsteht eine Finanzierungslücke, die es zu schließen gilt, und gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten für Investoren.



Die Vorschriften zur nachhaltigen Finanzierung geben den Anlegern zahlreiche wirksame Instrumente an die Hand, mit denen sie ihr Kapital in Unternehmen und Projekte lenken können, die an der Lösung unserer dringendsten Probleme arbeiten. Wir gehen davon aus, dass es ein breiteres Spektrum an Aktien geben wird, die der EU-Taxonomie für grüne Investitionen entsprechen. Vor allem werden Unternehmen verstärkt grüne Anleihen ausgeben."



In diesem Umfeld würden nach Meinung der Experten einige Gründe dafür sprechen, sich mit alternativen Anlagen zu befassen, die weitgehend von den traditionellen Märkten abgekoppelt seien. Es würden sich immer mehr Möglichkeiten bieten, was die Experten auch im Bereich von Alternative Credit festgestellt hätten. Das Angebot umfasse unterschiedliche Kreditrisiken und Laufzeiten - von Infrastruktur- oder Projektfinanzierung über gewerbliche Immobilien oder Wohnhypotheken bis hin zu Unternehmenskrediten oder Handelsfinanzierung.



Die ausgeprägten Diversifizierungseigenschaften von Alternative Credit würden bedeuten, dass Portfolios mit solchen Papieren besser vor generellen Marktbewegungen geschützt seien. Zudem sähen die Experten immer mehr Möglichkeiten für die ESG-Integration, die zwar viel eigenes Research erfordere, aber Risiko- und Renditevorteile biete und es Anlegern ermögliche, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Eine verstärkte Regulierung, wie durch die EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR), werde zu mehr Transparenz und weniger Greenwashing führen. Dies dürfte den Markt beleben.



Die Anlagemöglichkeiten im Bereich der nachhaltigen Investments seien nach wie vor beträchtlich - trotz des Kapitals, das bereits investiert worden sei. Die Vermögensverwalter hätten sich zur Netto-Null-Initiative bekannt. Dazu gehören voraussichtlich die schrittweise Veräußerung von Vermögenswerten mit hohem Schadstoffausstoß, die Festlegung klarer Ziele, um die Anpassung und den Wandel voranzutreiben, die Suche nach Unternehmen mit der besten Performance und ein aktiver Dialog mit den Unternehmen, in die bereits investiert wurde, um den Wandel voranzutreiben, so die Experten von NN IP. Der letzte Aspekt sei der Impact: die Ausweitung von Investments in spezifische Projekte, z.B. für erneuerbare Energien, Ressourceneffizienz, Clean Transition und umweltfreundliche Gebäude.



Die neuen Regularien würden für mehr Transparenz sorgen und dürften den Kapitalfluss in umweltfreundlichere Anlagen fördern. Die Experten von NN IP gehen davon aus, dass es ein größeres Wertpapierangebot geben wird, das mit der EU-Taxonomie übereinstimmt, einschließlich der vermehrten Emission grüner Anleihen und der Entwicklung von Bereichen wie Sozialanleihen zu einer immer reiferen Anlageklasse. All diese Entwicklungen würden es einfacher machen, sich in Richtung Netto-Null zu bewegen. Die Portfolios müssten diese Verschiebung widerspiegeln. (01.12.2021/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Nach einem Jahr, das von einer wirtschaftlichen Erholung und einer Erholung der Finanzmärkte geprägt war, sind die Aussichten für 2022 komplexer und schwieriger zu prognostizieren, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Drei Themen dürften die Märkte beherrschen: Die Wähler würden bei mehreren wichtigen Wahlen an die Urnen gehen und über die amtierenden Regierungen entscheiden; die politischen Entscheidungsträger würden um die Gestaltung eines "starken Staates" durch strategische Ausgaben, Steuersätze und die Bekämpfung von Ungleichheiten ringen; die Inflation werde die Ausrichtung der Zentralbanken und die Intensität der wirtschaftlichen Erholung beeinflussen.NN Investment Partners komme in seinem Ausblick für 2022 zu dem Schluss, dass es für die Positionierung in diesem Umfeld entscheidend sei, alternative Renditequellen zu finden und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft in die Investitionsentscheidungen einzubeziehen.Dr. Marco Willner, Head of Investment Strategy bei NN Investment Partners, sage: "Der Druck auf die Märkte - unter anderem durch anhaltende Versorgungsengpässe, eine Energiekrise und eine neue Viruswelle in Europa - nimmt derzeit zu. Unser Basisszenario der "unruhigen Gewässer" geht auch für 2022 von einem schwierigen Marktumfeld aus. Allerdings hat die Weltwirtschaft nach wie vor eine ordentliche Dynamik, und verschiedene positive staatliche Maßnahmen könnten ihr weitere Impulse verleihen. Die Zentralbanken haben bisher verantwortungsbewusst gehandelt und gehen davon aus, dass die Inflation nur vorübergehend besteht. Möglicherweise stellen die Anleger fest, dass sich das Jahr 2022 als besser erweist, als es die aktuellen Herausforderungen vermuten lassen."Das Konzept des "starken Staates" könnte an Bedeutung gewinnen und die Höhe der öffentlichen und privaten Investitionen, die allgemeinen Inflationserwartungen, den Freiheitsgrad von Unternehmen sowie die Höhe der Schulden und Steuern beeinflussen. Die Biden-Regierung habe sich bisher auf die Bekämpfung der Ungleichheit und Infrastrukturausgaben konzentriert. Der Euroraum habe in den Bereichen Klimawandel und steuerliche Integration gehandelt. Unterdessen verfolge China drei Ziele: die Umstellung seiner Wirtschaft von einer investitions- auf eine konsumorientierte Wirtschaft, die Reduktion der Ungleichheit und die Senkung der Abhängigkeit von ausländischen Märkten.