Tradegate-Aktienkurs MVV Energie-Aktie:

27,90 EUR +2,20% (18.11.2019, 08:37)



Xetra-Aktienkurs MVV Energie-Aktie:

27,30 EUR (15.11.2019)



ISIN MVV Energie-Aktie:

DE000A0H52F5



WKN MVV Energie-Aktie:

A0H52F



Ticker-Symbol MVV Energie-Aktie:

MVV1



Kurzprofil MVV Energie AG:



Der börsennotierte MVV Energie-Konzern (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) gehört mit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro zu den führenden Energieunternehmen in Deutschland und beschäftigt rund 5.600 Mitarbeiter.



MVV Energie besetzt alle Stufen der Wertschöpfungskette - von der Energieerzeugung über den Energiehandel, die Energieverteilung über eigene Netze bis zum Vertrieb und zum Energiedienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus zählt die MVV Energie-Gruppe in Deutschland zu den führenden Betreibern von thermischen Abfallverwertungs- und Biomasseanlagen.



MVV Energie versorgt seine Kunden mit Strom, Wärme, Gas und sauberem Trinkwasser und bietet dabei sowohl Privatkunden als auch Industrie- und Gewerbekunden eine breite Palette an Ökostrom- und Biogasprodukten an. Parallel dazu entwickelt MVV Energie innovative Technologien, Produkte und Serviceleistungen und unterstützt seine Kunden dabei, Energie effizienter zu nutzen. (18.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - MVV Energie-Aktienanalysen von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die MVV Energie AG (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) unter die Lupe.Der lokale Versorger MVV Energie aus Mannheim sollte bald neue Aktionäre bekommen, dann dürfte es mit der Beschaulichkeit erstmal vorbei sein. So hätten die Aktionäre EnBW (29%) und die Kölner Rheinenergie (16%) ihre Pakete ins Schaufenster gestellt. Ob der Hauptaktionär Stadt Mannheim (50,1%) zukaufe, würden die Experten zu bezweifeln wagen. Als Verkaufsberater würden Perella Weinberg auftreten, die gerade mit einem ersten Deutschland-Büro in München für Aufsehen sorgen würden.Geleitet werde der Finanzdienstleiter vom Ex-Deutsche Bank-Vorstandsmitglied Marcus Schenck. Schencks gute Kontakte sowie die von Perellas langjährigem Partner Stefan Jentzsch, dürften bei dem Mandat ausschlaggebend gewesen sein. Dass die Herren eine gute Performance und damit einen hohen Verkaufspreis für das 45%-Paket an der MVV herausschlagen würden, liege auf der Hand.Die MVV-Titel hätten in den vergangenen drei Jahren um fast 40% zugelegt und würden mit aktuell 27.90 Euro nur knapp 10% unter dem Allzeithoch gehandelt. Fundamental werde die Luft für Vorstandsprecher Georg Müller aber dünner, denn in Mannheim sei Tempo nicht gerade die vorherrschende Eigenschaft. Im gebrochenen Geschäftsjahr, das MVV-Q3 habe per 30. Juni geendet, hätten Umsatz (2,9 Mrd. Euro) und 136 Mio. Euro Ertrag - gemessen am EBIT- auf dünnem Niveau gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MVV Energie-Aktie: