Kurzprofil MVV Energie AG:



Der börsennotierte MVV Energie-Konzern (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) gehört mit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro zu den führenden Energieunternehmen in Deutschland und beschäftigt rund 5.600 Mitarbeiter.



MVV Energie besetzt alle Stufen der Wertschöpfungskette - von der Energieerzeugung über den Energiehandel, die Energieverteilung über eigene Netze bis zum Vertrieb und zum Energiedienstleistungsgeschäft. Darüber hinaus zählt die MVV Energie-Gruppe in Deutschland zu den führenden Betreibern von thermischen Abfallverwertungs- und Biomasseanlagen.



MVV Energie versorgt seine Kunden mit Strom, Wärme, Gas und sauberem Trinkwasser und bietet dabei sowohl Privatkunden als auch Industrie- und Gewerbekunden eine breite Palette an Ökostrom- und Biogasprodukten an. Parallel dazu entwickelt MVV Energie innovative Technologien, Produkte und Serviceleistungen und unterstützt seine Kunden dabei, Energie effizienter zu nutzen. (15.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MVV Energie-Aktienanalysen von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Mannheimer Energieunternehmens MVV Energie (ISIN: DE000A0H52F5, WKN: A0H52F, Ticker-Symbol: MVV1) fest.Ergebnisrückgang nach Neunmonaten: Der Umsatz habe nach 9M 2,97 Mrd. EUR betragen und somit einen Rückgang von 5,5% ggü. Vorjahr verzeichnet. Auch das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) habe im gleichen Zeitraum ggü. Vorjahr einen Rückgang um 7,3% auf 231,7 Mio. EUR verzeichnet. Folglich habe das Adjusted EBIT in Q3 nur 8,7 Mio. EUR betragen, was eine Verschlechterung ggü. Vorjahr von 77% bedeutet habe. Eingetrübt worden sei diese Entwicklung durch zwei Aspekte. 1) Das Ergebnis aus At-Equity-Unternehmen habe -5 Mio. EUR betragen, was eine Verschlechterung ggü. Vorjahr von 15 Mio. EUR bedeutet habe. 2) Wartungsarbeiten bei den Erzeugungsanlagen, die üblicherweise sonst in Q4 durchgeführt würden. Die Höhe der Belastungen durch die Wartungsarbeiten sei nicht quantifiziert worden.Ergebnisschwäche in fast allen Segmenten: Während das Segment Sonstiges in Q3 ggü. Vorjahr hätten zulegen können, hätten die anderen Segmente einen Rückgang und zum Teil sogar Verluste ausweisen müssen. Die Segmente Kundenlösungen und Versorgungssicherheit hätten Verluste ausgewiesen und zusammen eine Ergebnisverschlechterung von 20 Mio. EUR ggü. Vorjahr realisiert. Bei Neue Energien habe das Adjusted EBIT in Q3 12,1 Mio. EUR betragen (Vj: 23,4 Mio. EUR).Ergebnisausblick für 2017/18 bestätigt: Das Management rechne mit einem Umsatz von rund 4 Mrd. EUR, also etwa auf dem Vorjahresniveau. Dagegen plane man mit einem leichten Anstieg beim Adjusted EBIT. Auf Basis der Analystenschätzungen werde MVV in Q4 einen Verlust von 2,2 Mio. EUR ausweisen, was eine Verbesserung ggü. Vorjahr von 23,4 Mio. EUR bedeuten würde. In diesem Zusammenhang habe Aycicek darauf hingeweisen, dass in Q4'16/17 die Wartungskosten angefallen seien, was diesmal in Q3 vorgenommen worden sei. Folglich erwarte der Analyst eine deutliche Verbesserung in Q4 ggü. Vorjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MVV Energie-Aktie: