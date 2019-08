XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (22.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines steht vor dem Aufstieg in den DAX - AktienanalyseDie MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) kennt seit dem Börsengang 2005 nur eine Richtung: nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Kurs habe sich seitdem mehr als verzehnfacht. In diesem Jahr habe sich der Aufwärtstrend mit einem Kursgewinn von mehr als 50 Prozent nochmals beschleunigt. Entgegen den allgemeinen Markttrend habe der Titel vor wenigen Tagen sogar ein Rekordhoch markiert. Basis für den Kursaufschwung sei die herausragende Geschäftsentwicklung, die sich auch im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt habe. Nach einem starken Umsatzplus zum Jahresstart habe MTU im zweiten Quartal zwar einen Rückgang der Erlöse um zwei Prozent auf 1,1 Mrd. Euro hinnehmen müssen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei allerdings um elf Prozent auf knapp 178 Mio. Euro nach oben gesprungen.Für das Gesamtjahr peile der Profiteur des Luftfahrtbooms weiterhin einen Umsatz von 4,7 Mrd. Euro an. Dank eines lukrativeren Produktmixes und eines guten Wartungsgeschäfts in China sollten von jedem Umsatz-Euro jetzt rund 16 Prozent als operativer Gewinn hängen bleiben. Bisher habe MTU eine Marge von etwa 15,5 Prozent angepeilt. Interessant: Trotz des Kursaufschwungs hätten in den vergangenen Tagen die Vorstände Reiner Winkler und Peter Kameritsch bei der Aktie beherzt zugegriffen. Auch einige Analysten sähen noch Potenzial: Das höchste Kursziel habe JP Morgan mit 260 Euro ausgerufen. Diese Marke liege rund zehn Prozent oberhalb der aktuellen Notiz.Für frischen Schwung sollte die im September wahrscheinliche DAX-Aufnahme sorgen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2019)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie: