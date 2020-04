Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (30.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF).Die Q1 2020-Zahlen des Triebwerkherstellers hätten sich noch völlig unbeeindruckt von der Corona-Pandemie gezeigt. So sei der Konzernsumsatz y/y um 13% auf EUR 1.272,7 Mio. gestiegen. Durch einen etwas ungünstigeren Umsatzmix sei das operative Ergebnis auf Basis EBIT adjusted um 3% auf EUR 181,8 Mio. gesunken. Die bereinigte Ergebnismarge habe sich damit von 16,6% im Vj. auf 14,3% eingeengt. Das bereinigte Konzernergebnis habe EUR 128,0 Mio. betragen (Vj.: EUR 133,5 Mio.), wohingegen das Konzernergebnis nach IFRS bei EUR 111,8 Mio. (Vj.: EUR 126,5 Mio.) ausgelaufen sei. Hieraus habe sich ein EPS von EUR 2,10 (Vj.: EUR 2,42) abgeleitet. Der Free Cashflow habe zum Quartalsende mit EUR 68,7 Mio. nach Unternehmensangaben "auf einem normalen Niveau" gelegen.Während der Umsatz im zivilen Triebwerksgeschäft um 4% auf EUR 399,3 Mio. zugelegt habe, sei der Umsatz im militärischen Triebwerksgeschäft um 7% auf EUR 97,6 Mio. gefallen. Grund für den Rückgang sei aber lediglich eine Umsatzverschiebung gewesen. Im gesamten aus den beiden Bereichen bestehenden OEM-Geschäft sei damit der Umsatz um 1,3% auf EUR 1.272,7 Mio. geklettert. Das Segment-EBIT (bereinigt) sei aufgrund des geringeren Anteils des margenstarken Militärgeschäfts um 11% auf EUR 116,2 Mio. gefallen. Die bereinigte EBIT-Marge habe um 3,2 PP auf 23,4% nachgegeben. In der zivilen Instandhaltung seien die Umsätze um 21,3% auf EUR 794,9 Mio. gestiegen. Das bereinigte Segment-EBIT sei von EUR 56,8 Mio. im Vorjahr auf nunmehr EUR 65,7 Mio. gestiegen. Die bereinigte EBIT-Marge habe bei 8,3% nach 8,7% im Jahr zuvor gelegen. Die Margenentwicklung sei durch höhere Arbeitsanteile für Getriebefan-Triebwerke im Rahmen des Retrofit-Programms gebremst worden.Bereits im März habe das Management die Dividende für 2019 ausgesetzt, die Hauptversammlung verschoben, eine Betriebsunterbrechung für drei Wochen an diversen Standorten angekündigt und den Ausblick zurückgenommen. Ab Q2 2020 erwarte MTU nun, dass sich negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Nachfrage und Ergebnisse zeigen würden. Dabei gehe der Vorstand davon aus, dass das Militärgeschäft weitgehend unberührt bleibe, wohingegen sich die Nachfrage im zivilen Serien- und Aftermarketgeschäft deutlich reduzieren dürfte. So passe z.B. Airbus die Produktionsraten um rund ein Drittel nach unten an. Die zivile Instandhaltung werde durch einen starken Rückgang aus dem Passagierbereich getroffen werden (wo nicht geflogen werde, werde auch keine Wartung benötigt), der in Q2 und Q3 2020 seinen Höhepunkt erreichen sollte. Frachtfluggesellschaften könnten hingegen für eine Grundauslastung sorgen. Die weitere Präzisierung eines Ausblicks für das laufende Jahr sei aktuell nicht möglich. CEO Winkler sehe sein Unternehmen aber gut gerüstet, die Krise zu meistern. Staatshilfen oder Stellenkürzungen seien nicht geplant. Kreditlinien sollten zur Sicherung der Liquidität dagegen ausgeweitet werden.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Halteempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 120,00 belassen. (Analyse vom 30.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "MTU Aero Engines AG": Keine vorhanden.