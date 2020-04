Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz.



Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (30.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) unter die Lupe.Die Geschäftszahlen zum ersten Quartal seien für den Münchner Konzern nicht so schlecht ausgefallen als befürchtet. MTU Aero Engines blicke wenig optimistisch in die Zukunft, wage auch keine konkrete Prognose. Der deutsche Triebwerksbauer rechne wegen der Corona-Krise mit einem Nachfrageeinbruch bei Passagierjets, Antrieben und Ersatzteilen. Die negativen Folgen dürften sich ab dem laufenden Quartal in den Ergebnissen von MTU Aero Engines zeigen.Dennoch dürfte das Gröbste bereits in den gefallenen Kursen eingepreist sein. Mit dem jüngsten Kursanstieg habe sich das Chartbild der MTU Aero Engines-Aktie aufgehellt. Die Unterstützungszone um 108 Euro habe gehalten und eine kurzfristige Abwärtstrendlinie habe bei 125 Euro überwunden werden können. Mit dem kleinen Chart-Signal könnte die MTU Aero Engines-Aktie nun ihren Boden gefunden haben. Für eine Fortsetzung der Turnaround-Formation bedürfe es allerdings der nachhaltigen Überwindung der Zone bei gut 150 Euro, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:128,25 EUR +0,75% (30.04.2020, 13:15)