XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

154,85 EUR +0,72% (19.10.2020, 17:35)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (20.10.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) markierte am 24. Januar 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 289,30 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei der Wert zunächst einige Tage auf hohem Niveau seitwärts gelaufen. Mit dem Coronacrash sei die Aktie massiv unter Druck geraten und bis 18. März 2020 auf ein Tief bei 97,76 EUR gefallen. Von dort aus habe sie sich bis 8. Juni 2020 auf ein Hoch bei 187,75 EUR erholt. Seitdem befinde sich der Wert in einer volatilen Korrektur. Dabei sei er zweimal auf die Marke bei 129,55 EUR zurückgefallen. Nach dem letzten Rückfall vom 25. September habe sich die Aktie wieder erholt. Aktuell notiere sie nur noch knapp unter dem Abwärtstrend seit 8. Juni, der heute bei ca. 158,90 EUR liege.Gelinge der MTU Aero Engines-Aktie ein Ausbruch über diesen Abwärtstrend, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. In diesem Fall könnte eine Rally bis 187,75 EUR oder sogar ca. 220 EUR starten. Sollte der Wert allerdings an diesem Abwärtstrend scheitern, dann wäre mit einem erneuten Rückfall auf 129,55 EUR zu rechnen. Ein Rückfall unter 143,85 EUR wäre ein Hinweis auf eine solche Bewegung. (Analyse vom 20.10.2020)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:153,15 EUR 0,00% (20.10.2020, 08:38)