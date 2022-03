XETRA-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

209,40 EUR -0,85% (03.03.2022, 09:02)



ISIN MTU Aero Engines-Aktie:

DE000A0D9PT0



WKN MTU Aero Engines-Aktie:

A0D9PT



Ticker-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTX



NASDAQ OTC-Symbol MTU Aero Engines-Aktie:

MTUAF



Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (03.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Triebwerksbauer MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) hat Bilanz zum vergangenen Jahr gezogen - und damit positiv überrascht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Umsatz lediglich um fünf Prozent auf 4,2 Mrd. Euro geklettert, womit die Münchener sowohl die selbstgesteckte Spanne von 4,3 bis 4,4 Mrd. Euro als auch die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten verfehlt hätten. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (bereinigtes EBIT) sei dank Sparmaßnahmen jedoch um 13 Prozent auf 468 Mio. Euro gestiegen und damit stärker als gedacht. Die entsprechende Marge habe sich von 10,5 auf 11,2 Prozent verbessert, während der Vorstand nur eine Stagnation in Aussicht gestellt habe.Auch der Ausblick sei gut angekommen: Das Management rechne mit einer starken Erholung der Luftfahrt von der Corona-Krise - und gehe daher weiterhin davon aus, den Umsatz 2022 auf ein Rekordniveau von 5,2 bis 5,4 Mrd. Euro steigern zu können. Für das bereinigte EBIT werde ein Plus im mittleren Zwanziger-Prozentbereich angepeilt. Aktionäre sollten für 2021 außerdem eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie erhalten, das seien 85 Cent mehr als im Vorjahr. Auch hier hatten Analysten mit weniger gerechnet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2022)Börsenplätze MTU Aero Engines-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:207,50 EUR -2,12% (03.03.2022, 09:12)