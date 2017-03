Tradegate-Aktienkurs MTU Aero Engines-Aktie:

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:



Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (22.03.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bsiherigen Anlagevotum für die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) fest.Der Münchener Konzern entwickle sich weiter sehr solide, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. 2017 dürfte einen deutlichen Wachstumsschub bringen, werde jedoch gleichzeitig noch von anhaltend hohen Investitionen geprägt sein. In den Folgejahren dürfte die Profitabilität kontinuierlich steigen. In einer Mehrjahresbetrachtung zeige MTU ein interessantes Chance-Risiko-Profil. Mit Blick auf einen Anlagehorizont von 6 bis 12 Monaten halte Donie das aktuelle Bewertungsniveau allerdings für angemessen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die MTU Aero Engines-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 125 Euro bestätigt. (Analyse vom 22.03.2017)