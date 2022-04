Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,70 Euro für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 11.04.2022)



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (11.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) unverändert zu kaufen.MS Industrie werde Ende April den Geschäftsbericht für 2021 vorlegen. Nach dem insgesamt schwierigen Jahr 2021 würden die Aktienanalysten von der Montega AG für 2022 eine deutliche operative Verbesserung erwarten.Die Aktienanalysten von der Montega AG würden damit rechnen, dass MS Industrie ihre Umsatzprognose von 165 Mio. Euro habe erfüllen können (Guidance: Umsatz rund 170 Mio. Euro). Demnach würden sie für das Q4 einen Umsatzrückgang von rund 8,2% yoy auf 42,0 Mio. Euro prognostizieren. Wenngleich im Jahresschlussquartal die OEMs keine Schließtage vermeldet hätten, dürfte der Bereich "Powertrain" infolge einer weiterhin bestehenden Chip-Knappheit eine Produktionsauslastung deutlich unterhalb des Normalniveaus zeigen.Auch für den Bereich "Ultrasonic" würden die Aktienanalysten von der Montega AG ein verhaltenes Schlussquartal erwarten. Hauptursache hierfür sei nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG, dass die OEMs inmitten der angespannten Lieferketten und Materialengpässe Investitionen in Fertigungstechnik für neuartige Modellvarianten zurückgestellt hätten. Bereinigt um die veräußerte EMGR GmbH (Jahresumsatz 2020: rund 20 Mio. Euro) bedeute dies auf Gesamtjahressicht dennoch ein Wachstum der Konzernerlöse von rund 14,6% yoy. Zwar dürfte auf EBIT-Ebene die antizipierte Ergebnisverbesserung zum Vorjahr erfolgt sein, aber auch noch ein deutlich defizitäres Ergebnis vorliegen (MONe: -4,0 Mio. Euro). Für Q4 impliziere dies jedoch ein Ergebnis nahe des Break-Evens (-0,2 Mio. Euro).Für das laufende Jahr seien die Aktienanalysten von der Montega AG unverändert davon überzeugt, dass MS Industrie das Wachstumstempo fortsetzen könne. So liefere der jüngst veröffentliche Ausblick von MS Industries Großkunde Daimler Truck (Umsatzwachstum 2022: 14% bis 19%) nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG eine deutliche Indikation für eine robuste Nachfrageentwicklung. Der steigende Bedarf seitens Daimler Truck dürfte sich auch in MS Industries Auftragsbüchern widerspiegeln.Für den Bereich "Ultrasonic" würden die Aktienanalysten von der Montega AG eine wieder anziehende Nachfragedynamik erwarten. So solle die Anzahl an Modellvarianten laut ADAC in 2022 deutlich an Fahrt gewinnen, was einen positiven Effekt auf den Bereich "Sondermaschinen" haben dürfte. Auch das Subsegment "Serienmaschinen" sollte im Zuge einer aufgebauten "Installed-Base" ein deutliches Wachstum zeigen. Darüber hinaus würden die Aktienanalysten von der Montega AG erste Umsätze im Segment "Nonwovens" erwarten (MONe: 0,4 Mio. Euro).Auf dieser Basis sähen die Aktienanalysten von der Montega AG MS Industrie nach wie vor in der Lage, in 2022 zweistelliges Umsatzwachstum und den Turnaround im operativen Ergebnis zu erzielen. Angesichts rasant steigender Preise an den globalen Beschaffungsmärkten würden sich die Aktienanalysten von der Montega AG allerdings ergebnisseitig vorerst konservativer positionieren und ihre Schätzungen für 2022 ff reduzieren.Mit 2021 ende ein insgesamt schwieriges Jahr für MS Industrie. 2022 dürfte trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Trendwende einläuten.