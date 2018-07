Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Industriegruppe mit den Geschäftsfeldern Antriebstechnik ("Powertrain Technology Group": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und kundenspezifische Elektromotoren) und Ultraschalltechnik ("Ultrasonic Technology Group": Sondermaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die Pkw-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie und dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau.



Im Rahmen ihrer Strategie konzentriert sich die MS Industrie AG auf vorwiegend organisches Wachstum und Beteiligungen innerhalb der bestehenden industriellen Kernkompetenzen, flankiert durch Engagements im industriellen Immobiliensektor sowie ergänzende Dienstleistungen. (05.07.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) weiterhin zu kaufen.Auf der am letzten Donnerstag abgehaltenen HV von MS Industrie sei erstmals seit 2007 die Ausschüttung einer Dividende beschlossen worden. Darüber hinaus habe das Unternehmen über eine bislang sehr positive Entwicklung in 2018 berichtet und sich auch für die kommenden Quartale optimistisch gezeigt.Die anwesenden Aktionäre hätten nahezu einstimmig für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,03 Euro je Aktie gestimmt. Dies entspreche einer Gesamtausschüttung von knapp 0,9 Mio. Euro bzw. einer Ausschüttungsquote von 13,0% auf Basis des Jahresüberschusses 2017. Der Analyst werte die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung als Nachweis der insgesamt guten Geschäftsaussichten sowie der erfolgreichen Schuldenrückführung und gehe von sukzessive steigenden Ausschüttungen in den nächsten Jahren aus.Nach der bereits starken Umsatzentwicklung in Q1 (+13,7%) seien auch im April und Mai deutlich überdurchschnittliche Monatsumsätze erzielt worden, was neben soliden Zuwächsen im Bereich Powertrain wie erwartet auch auf eine spürbare Belebung der Absatzzahlen im Bereich Ultrasonic zurückzuführen sei. Der Auftragsbestand des Konzerns habe per Ende Mai mit 157,2 Mio. Euro nochmals knapp 10% über dem Wert zum Ende des ersten Quartals gelegen. Auf dieser Basis habe der Vorstand das Umsatzziel in Höhe von 270 Mio. Euro für 2018 bekräftigt (+8% yoy).Nach Angaben des Vorstands würden sich die LKW-Märkte sowohl in Nordamerika als auch in Europa für den Rest des Jahres sehr robust zeigen, sodass für 2018 nun mit mehr als 190.000 Weltmotoreinheiten gerechnet werde (2017: 165.000). Darüber hinaus erziele MS Industrie Fortschritte bei der Neukundenakquisition und habe nach Auslieferung mehrerer Prototypen des Ventiltriebs für den neuen Plattform-Motor der VW-Nutzfahrzeuggruppe bereits erste Serienanfragen erhalten. Auch das Segment Ultrasonic verzeichne eine sehr gute Auftragsentwicklung sowohl für Sonder- als auch für Serienmaschinen. Bei letzteren lägen die Schwerpunkte in 2018 auf dem Ausbau der Vertriebsmannschaft sowie dem Verkaufsstart in den USA.Der Analyst halte die schwache Kursentwicklung der letzten Wochen für fundamental nicht nachvollziehbar. MS Industrie verzeichne in allen Bereichen eine hohe Nachfrage und verfüge über attraktive Auftragspotenziale.Vor diesem Hintergrund bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, seine Prognosen sowie die Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 5,10 Euro für die MS Industrie-Aktie. (Analyse vom 05.07.2018)