Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unter dem Strich brachte der Rückschlag von Februar/März beim MSCI World letztlich eine fast lehrbuchmäßige Bestätigung des Aufwärtstrends seit Sommer 2009 (akt. bei 1.754 Punkten), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Folge sei es zu einer schnellen Wiederaufnahme der Rally der letzten Jahre gekommen, so dass die weltweiten "blue chips" gestern sogar ihren Rekordstand von Februar (2.435 Punkte) hätten überwinden können. Ein nachhaltiger Befreiungsschlag hätte doppelten Charme: Zum einen entstehe dank eines neuen Allzeithochs eines der besten Signale der Technischen Analyse. Zum anderen mache eine erfolgreiche Weichenstellung die scharfe Frühjahrskorrektur endgültig vergessen und lasse im Chartverlauf ein sog. "V-Muster" entstehen.



Zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen (2.387/2.424 Punkte) würden die Relevanz des bisherigen Rekordhochs untermauern. Gelinge der nachhaltige Befreiungsschlag, definiere die Parallele zum oben angeführten Aufwärtstrend (akt. bei 2.539 Punkten) das nächste Anlaufziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten sorge der gegenwärtige Kursverlauf Anleger für eine wertvolle Orientierungshilfe. Die Hochs bei rund 2.200 Punkten würden zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei exakt 2.200 Punkten) eine markante Unterstützungszone bilden. (27.08.2020/ac/a/m)



