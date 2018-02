Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:

2,37 EUR -7,53% (14.02.2018, 14:05)



ISIN MOLOGEN-Aktie:

DE0006637200



WKN MOLOGEN-Aktie:

663720



Ticker-Symbol MOLOGEN-Aktie:

MGN



Kurzprofil MOLOGEN AG:



Die MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Der ISR Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. Wesentliche Daten der Phase-II-Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs wurden im April 2017 bekannt gegeben. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie der Daten der Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV, die im August 2017 veröffentlicht wurden. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy®) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. (14.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) unter die Lupe.Am Dienstag habe die MOLOGEN-Aktie mit einem satten Kurssprung von mehr als 25% auf sich aufmerksam. Grund sei die Bekanntgabe eines einen neuen Lizenzdeal mit Oncologie Inc. für den Hauptwirkstoffkandidaten Lefitolimod gewesen.Heute gebe die MOLOGEN-Aktie aber wieder deutlich nach. Das Papier des Berliner Unternehmens bleibe zwar ein sehr spekulativer Wert. Könne MOLOGEN allerdings mit weiteren positiven News überzeugen, dürfte die Aktie langfristig deutlich höher notieren. Aus charttechnischer Sicht sei wichtig, dass der Titel relativ schnell die Hürde im Bereich von 2,70 Euro nachhaltig überwinden könne und im zweiten Schritt die 200-Tage-Linie im Bereich von 3 Euro, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze MOLOGEN-Aktie:Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:2,37 EUR -10,57% (14.02.2018, 13:30)