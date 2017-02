Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:

3,279 EUR (02.02.2017)



ISIN MOLOGEN-Aktie:

DE0006637200



WKN MOLOGEN-Aktie:

663720



Ticker-Symbol MOLOGEN-Aktie:

MGN



Kurzprofil MOLOGEN AG:



MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.



Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod (MGN1703) das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer Phase-I-Studie bei HIV untersucht und eine Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Yervoy(R) (Ipilimumab) soll im ersten Halbjahr 2016 gestartet werden.



Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. (03.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MOLOGEN-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) charttechnisch unter die Lupe.Mit einer Kursverdopplung im bisherigen Jahresverlauf 2017 zähle die MOLOGEN-Aktie derzeit zweifelsfrei zu den Topperformern am deutschen Aktienmarkt. Der Abschluss einer unteren Umkehrformation sei dabei der entscheidende Katalysator gewesen. Allerdings habe das Papier nun ein wichtiges Widerstandskreuz unmittelbar vor der Brust. Gemeint sei das Barrierenbündel aus dem Tief vom November 2015 (3,25 EUR), dem übergeordneten Baissetrend seit Januar 2014 (akt. bei 3,34 EUR) sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des letzten Kursrutsches von Januar bis September 2016 (3,37 EUR).Durch die Brille des Technikers betrachtet handle es sich aktuell um eine klassische "make or break"-Marke. Mit anderen Worten: Für die Fortsetzung der jüngsten Kursrally sei ein Sprung über das oben genannte Widerstandskreuz unbedingt erforderlich. Gelinge der skizzierte Befreiungsschlag, würden das Tief vom Oktober 2014 bei 4,35 EUR bzw. das Jahreshoch 2016 bei 4,77 EUR die nächsten Anlaufmarken definieren. Bei einer positiven Weichenstellung könnte der trendfolgende MACD helfen, der auf Monatsbasis aktuell gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe.Im Ausbruchsfall offeriert das oben genannte Tief vom November 2015 die Möglichkeit, Neuengagements engmaschig abzusichern, so die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen MOLOGEN-Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2017)Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:3,301 EUR +0,64% (03.02.2017, 08:53)