Tradegate-Aktienkurs MLP-Aktie:

7,98 EUR +0,25% (24.08.2021, 11:54)



ISIN MLP-Aktie:

DE0006569908



WKN MLP-Aktie:

656990



Ticker-Symbol MLP-Aktie:

MLP



Kurzprofil MLP SE:



Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (24.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MLP SE (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Klassische Lebensversicherungen würden schon lange nichts mehr abwerfen, der Garantiezins sinke immer weiter. Anbieter wie MLP hätten sich längst anderen Märkten zugewandt. Bei dem Vermögensverwalter brumme das Immobiliengeschäft und die verwalteten Assets würden immer schneller steigen. Auch der Chart trage dem Rechnung. Nun könnte auch noch die Dividende anziehen.MLP habe vor rund einer Woche mit den Zahlen zum Q2 positiv überrascht: Das EBIT sei auf 9,6 Millionen Euro gestiegen, der Konsens habe nur rund acht Millionen prognostiziert. Auch im ersten Halbjahr sei mit 31, 4 Millionen Euro beim EBIT deutlich mehr als im Vergleichszeitraum (18,8 Millionen Euro) eingefahren worden. Dabei habe das betreute Vermögen erstmals die Marke von 50 Milliarden überschritten.Positiv habe sich vor allem das Segment Immobilien mit einem Plus von 39 Prozent bei den Erlösen auf 16,1 Millionen entwickelt. Auch das Vermögensmanagement habe mit einem Wachstum von 33 Prozent auf 159,4 Millionen im ersten Halbjahr deutlich zugelegt.Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung für MLP nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Das zweite Quartal des Finanzdienstleisters sei exzellent ausgefallen, so Analyst Christian Salis. Der bereits erhöhte Jahresausblick habe noch Potenzial nach oben.Mehr zu holen als bei einer klassischen Lebensversicherung gebe es mittlerweile bei der Dividende: Derzeit liege die Rendite bei rund 2,9 Prozent. Für die kommenden Jahre rechne der Konsens mit steigenden Ausschüttungen und einer Rendite von mehr als vier Prozent. Das 2022er-KGV von prognostizierten 15 gehe in Ordnung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MLP-Aktie:XETRA-Aktienkurs MLP-Aktie:7,97 EUR +0,13% (24.08.2021, 10:03)