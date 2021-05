WKN MLP-Aktie:

Die MLP Gruppe (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit fünf Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:



- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen



- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen



- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen



- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen



- DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien



Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produktanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marschollek haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 2.000 selbstständige Kundenberater und gut 1.800 Mitarbeiter tätig. (03.05.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - MLP-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MLP AG (ISIN: DE0006569908, WKN: 656990, Ticker-Symbol: MLP) unter die Lupe.Ein fulminanter Start in das Jahr 2021 gelang unserem Depotwert MLP, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Nach vorläufigen Zahlen habe der Finanzdienstleister im ersten Quartal 2021 ein EBIT von 22 Mio. Euro erzielen und damit den Vorjahreswert von 10,7 Mio. Euro mehr als verdoppeln können. Ursächlich für die Gewinnexplosion sei vor allem das Segment Vermögensmanagement gewesen, das sowohl starke Kapitalzuflüsse als auch über den Erwartungen liegende erfolgsabhängige Vergütungen verzeichnet habe.Dass die Aktie kaum auf diese Nachricht reagiert habe, möge daran liegen, dass der Vorstand die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr dennoch nur beim bisherigen Korridor von 55 bis 61 Mio. Euro belassen habe. Auch wenn man die Börsenhausse und den damit verbundenen Ergebnisschub sicher so nicht fortschreiben könne, würden die Experten die Prognose dennoch für konservativ halten, denn für das restliche Jahr beinhalte sie nun praktisch kein Wachstum mehr gegenüber 2020.Mit einem KGV von lediglich 15 bleibt die Aktie ein attraktives Value-Investment, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel für die MLP-Aktie laute 9,00 Euro. (Ausgabe 16 vom 01.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link