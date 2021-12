Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Großhandelskonzern METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) legte sein Zahlenwerk für das im September abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (+2,4%) habe von Quantas Wechsel ihrer Inlandflotte von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) zu Airbus profitiert. Weiters habe der Flugzeugbauer einen Auftrag von Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) lukriert.Der französische Energieversorger EdF EDF (Electricité de France) (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F) (-15,5%) habe ein Kernkraftwerk wegen Mängel (rostbedingte Risse in Rohrleitungen) vom Netz nehmen müssen. Sicherheitshalber würden nun auch weitere baugleiche Reaktoren einer Überprüfung unterzogen. Insgesamt würden damit vier Reaktoren mit einer installierten Antriebsleistung von 6 GW ausfallen, was 13% der verfügbaren Leistung entspreche. Dies koste den Energieversorger nicht nur die heurige Jahresprognose. Die Aufwendungen für den Zukauf von Leistung zur Erfüllung von Lieferverpflichtungen beziffere EdF im ungünstigsten Fall auf EUR 2 bis 3 Mrd. im Jahr 2022. (17.12.2021/ac/a/m)