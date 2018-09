Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,71 EUR +1,78% (17.09.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

13,71 EUR +1,11% (17.09.2018, 18:16)



ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019



WKN METRO-Aktie:

BFB001



Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B



Kurzprofil METRO AG:



METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (17.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) von 12,40 auf 13 EUR.METRO habe den Verkauf von Real angekündigt. Real sei an 282 Standorten (durchschnittlich 6.900 Quadratmeter Verkaufsfläche, rund 32.000 Mitarbeiter) im Lebensmitteleinzelhandel aktiv und habe im Geschäftsjahr 2016/17 (Geschäftsjahresende 30.09.) einen Umsatz von 7,3 Mrd. EUR und ein EBITDA inkl. Immobilienerträge von 159 Mio. EUR erzielt, was einer EBITDA-Marge von 2,2% entsprochen habe.Im Besitz von Real würden sich 65 Immobilien befinden. Einige Niederlassungen seien bereits modernisiert worden, weitere sollen hinzukommen. Zuletzt habe auch ein Wechsel des Tarifvertrages mit einer neuen Vergütungsstruktur für Neueinstellungen stattgefunden. Der geplante Verkauf erfolge nach Angaben des Unternehmens im Rahmen der Fokussierung auf das Großhandelsgeschäft. Die Verkaufspläne könne Deppisch vor dem Hintergrund der Fokussierung auf das Großhandelsgeschäft nachvollziehen. Die eigentliche Herausforderung dürfte allerdings in der erfolgreichen Umsetzung liegen. Denn insbesondere der deutsche Lebensmitteleinzelhandel zähle mit zu den wettbewerbsintensivsten Branchen weltweit mit hohem Preisdruck. Eine Übernahme durch andere Großkonzerne im Lebensmitteleinzelhandel könnten durch kartellrechtliche Probleme erschwert werden. Ein Kaufinteresse könnte allerdings auch von bisher reinen Online-Händlern wie zum Beispiel Amazon (Umsetzung des eigenen Omnichannel-Ansatzes) oder von Finanzinvestoren kommen. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 seien derweil bestätigt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze METRO-Aktie: